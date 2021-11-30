Представлен башенный кулер Raijintek Themis II с пятью тепловыми трубками

Компания Raijintek анонсировала универсальный процессорный охладитель Themis II: продажи устройства начнутся в ближайшее время, но цену разработчик пока не раскрывает.

Источник изображений: Raijintek

Новинка имеет традиционную башенную конструкцию. Через алюминиевый радиатор проходят пять тепловых трубок диаметром 6 мм. Они выполнены по технологии CPU Direct Contact [C.D.C.], то есть имеют непосредственный контакт с крышкой процессора. В основании располагается прижимная пластина, играющая роль небольшого вспомогательного радиатора.

Кулер снабжён 120-мм вентилятором толщиной 25 мм. Скорость его вращения контролируется методом широтно-?импульсной модуляции (ШИМ) в пределах от 800 до 1600 оборотов в минуту. Создаётся поток воздуха объёмом до 122 кубометров в час при уровне шума не более 22 дБа. Статическое давление достигает 2,16 мм водяного столба.

Вентилятор выполнен на гидравлическом подшипнике и оснащён девятилопастной крыльчаткой. Заявленный срок службы — 40 тыс. часов.

Общие габариты новинки составляют 127 ? 75 ? 155 мм. Обеспечивается совместимость с процессорами Intel в исполнении LGA 115x/1200/1366/201x/2066/17xx и с чипами AMD в исполнении AM4/AM3+/AM3.



