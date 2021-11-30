Представлен башенный кулер Raijintek Themis II с пятью тепловыми трубками

Представлен башенный кулер Raijintek Themis II с пятью тепловыми трубками

Компания Raijintek анонсировала универсальный процессорный охладитель Themis II: продажи устройства начнутся в ближайшее время, но цену разработчик пока не раскрывает.

Источник изображений: Raijintek

Новинка имеет традиционную башенную конструкцию. Через алюминиевый радиатор проходят пять тепловых трубок диаметром 6 мм. Они выполнены по технологии CPU Direct Contact [C.D.C.], то есть имеют непосредственный контакт с крышкой процессора. В основании располагается прижимная пластина, играющая роль небольшого вспомогательного радиатора.

Представлен башенный кулер Raijintek Themis II с пятью тепловыми трубками

Кулер снабжён 120-мм вентилятором толщиной 25 мм. Скорость его вращения контролируется методом широтно-?импульсной модуляции (ШИМ) в пределах от 800 до 1600 оборотов в минуту. Создаётся поток воздуха объёмом до 122 кубометров в час при уровне шума не более 22 дБа. Статическое давление достигает 2,16 мм водяного столба.

Представлен башенный кулер Raijintek Themis II с пятью тепловыми трубками

Вентилятор выполнен на гидравлическом подшипнике и оснащён девятилопастной крыльчаткой. Заявленный срок службы — 40 тыс. часов.

Общие габариты новинки составляют 127 ? 75 ? 155 мм. Обеспечивается совместимость с процессорами Intel в исполнении LGA 115x/1200/1366/201x/2066/17xx и с чипами AMD в исполнении AM4/AM3+/AM3.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Блогер разобрал специализированный ускоритель NVIDIA CMP 170HX для майнинга стоимостью $5000Блогер разобрал специализированный ускоритель NVIDIA CMP 170HX для майнинга стоимостью $5000
NVIDIA представила профессиональную видеокарту RTX A4500 для рабочих станцийNVIDIA представила профессиональную видеокарту RTX A4500 для рабочих станций
Китайский стартап Moore Threads, разрабатывающий GPU, за год стал долларовым миллиардеромКитайский стартап Moore Threads, разрабатывающий GPU, за год стал долларовым миллиардером
Перекупщики продают комплекты памяти DDR5 по $2000 и даже вышеПерекупщики продают комплекты памяти DDR5 по $2000 и даже выше
MediaTek готовит чип Dimensity 7000 для мощных смартфонов среднего уровняMediaTek готовит чип Dimensity 7000 для мощных смартфонов среднего уровня
Блок рекламы


Похожие новости
Представлен строгий ПК-корпус Xigmatek Lux E 3FX с хорошей вентиляциейПредставлен строгий ПК-корпус Xigmatek Lux E 3FX с хорошей вентиляцией
Представлены беспроводные наушники X-Boat Pro с кодеком Sony LDAC и необычным дизайномПредставлены беспроводные наушники X-Boat Pro с кодеком Sony LDAC и необычным дизайном
Анонсирован кулер Thermalright Peerless Assassin 120 SE в форме двойной башниАнонсирован кулер Thermalright Peerless Assassin 120 SE в форме двойной башни
Представлен игровой ноутбук XMG Apex 17 M21 с процессором Ryzen 9 5900HXПредставлен игровой ноутбук XMG Apex 17 M21 с процессором Ryzen 9 5900HX
Представлен кулер DeepCool AK620 для мощных процессоровПредставлен кулер DeepCool AK620 для мощных процессоров
Представлена фотокамера мгновенной печати Polaroid Now+ с набором фильтров в комплектеПредставлена фотокамера мгновенной печати Polaroid Now+ с набором фильтров в комплекте
Представлен универсальный кулер Jonsbo CR-1400 White с многоцветной подсветкойПредставлен универсальный кулер Jonsbo CR-1400 White с многоцветной подсветкой
Представлен термоэлектрический водоблок EK-QuantumX Delta TEC второго поколения за 380 евроПредставлен термоэлектрический водоблок EK-QuantumX Delta TEC второго поколения за 380 евро
Sapphire выпустила башенный кулер Nitro LTC для процессоров AMD с уровнем TDP до 100 ВтSapphire выпустила башенный кулер Nitro LTC для процессоров AMD с уровнем TDP до 100 Вт
Представлен интерьерный телевизор Samsung The Serif с диагональю 65 дюймовПредставлен интерьерный телевизор Samsung The Serif с диагональю 65 дюймов
Последние новости
Подгружаем последние новости