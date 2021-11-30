Европейский компьютерный рынок растёт вопреки дефициту компонентов

Европейский компьютерный рынок растёт вопреки дефициту компонентов

Компания Canalys обнародовала свежую статистику по компьютерному рынку Западной Европы. В рассмотрение берутся традиционные настольные ПК, ноутбуки и рабочие станции.

Источник изображения: pixabay.com / StartupStockPhotos

В третьем квартале текущего года суммарные отгрузки устройств названных типов составили приблизительно 16,3 млн единиц. Это на 21 % больше по сравнению с результатом годичной давности, когда поставки равнялись 13,5 млн штук.

Аналитики говорят, что спрос остаётся высоким на фоне продолжающейся пандемии. Причём продажи растут, несмотря на дефицит электронных компонентов. Кстати, сложности с поставками техники, по мнению Canalys, могут наблюдаться в течение всего 2022 года.

Крупнейшим игроком компьютерного рынка Западной Европы по итогам третьего квартала стала НР Inc. с долей примерно 27 %. На втором месте находится Lenovo с 25 %, а замыкает тройку Dell — 14 %. Далее следуют Apple и Acer, контролирующие соответственно 12 % и 8 % отрасли.

Canalys также отмечает, что квартальные продажи планшетов в Западной Европе рухнули на 20 % — до 6,9 млн штук. Бесспорным лидером в данном сегменте является Apple с 45 % рынка.

Европейский компьютерный рынок растёт вопреки дефициту компонентов

Источник изображения: Canalys


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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