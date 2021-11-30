Запасы продукции поставщиков автомобильных чипов начали увеличиваться впервые с начала года

Запасы продукции поставщиков автомобильных чипов начали увеличиваться впервые с начала года

Как не раз объяснялось, дефицит полупроводниковых компонентов в автомобильной отрасли был вызван перераспределением заказов в пользу других клиентов во время первой волны пандемии. Наверстать упущенное участники рынка ещё долго не смогут, но первые признаки улучшения уже появились — к концу сентября складские запасы крупнейших поставщиков начали расти.

Источник изображения: TSMC

По словам издания Nikkei Asian Review, пока можно говорить только о скромном увеличении складских запасов продукции в среднем на 0,7 % по сравнению с третьим кварталом прошлого года, но впервые с начала года этот показатель демонстрирует положительную динамику. Статистика была собрана по пяти крупнейшим поставщикам автомобильных компонентов: Renesas Electronics, NXP Semiconductors, Infineon Technologies, STMicroelectronics и Texas Instruments. Увеличение запасов готовой продукции говорит о том, что производителям удалось нарастить объёмы выпуска.

На удовлетворение возросшего спроса уйдут ещё несколько кварталов, как поясняют эксперты, ведь автопроизводители были вынуждены останавливать свои конвейеры, и теперь попытаются наверстать упущенное. По мнению аналитиков Omdia, дефицит чипов в автомобильной отрасли продлится минимум до весны следующего года. Участники рынка при этом сходятся во мнении, что худшие моменты этого кризиса уже позади.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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