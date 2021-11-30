Создан первый графический процессор с исключительно китайскими технологиями

Китайский стартап по разработке графических процессоров Moore Threads, основанный в 2020 году, 25 ноября объявил о создании первого полностью функционального графического процессора, который основан исключительно на китайской интеллектуальной собственности.

Источник изображения: Moore Threads

Новинка включает в себя различные функциональные блоки, которые поддерживают широкий спектр функций, таких как обработка 3D-графики, обучение ИИ, высокопроизводительные параллельные вычисления и многое другое. Кроме того, компания сообщила, что уже начала адаптировать свой GPU для совместной работы с китайскими центральными процессорами и операционными системами.

Всего за год с момента основания китайский стартап уже прошёл три раунда финансирования. В предварительном раунде участвовали такие известные компании, как Sequoia Capital China и ByteDance. Moore Threads объявила о своём прорыве в исследованиях и разработках по случаю завершения раунда финансирования серии А, в ходе которого привлекла $313 миллионов. По имеющимся данным, инвесторами выступили такие гиганты, как Tencent, CCB International China Construction Bank, Qianhai FOF и China Merchant Securities. В финансировании Moore Threads также приняли участие Source Code Capital, поддерживаемая государством Shanghai Guosheng Group и BOC International’s Bohai Sheng (Hubei) Industrial Fund Management.

Последняя серия инвестиций будет использована для запуска массового производства GPU, а также для расширения соответствующей внутренней экосистемы. Компания утверждает, что наладила партнёрские отношения с сотнями китайских компаний, работающих в сфере графических процессоров.

В последнее время в Китае появился целый ряд стартапов, работающих над графическими процессорами. Тем не менее, Moore Threads утверждает, что члены её команды уже накопили значительный опыт на всех этапах создания GPU, что делает её единственной китайской компанией, способной самостоятельно разрабатывать, производить, продавать и обслуживать свои графические чипы. Сообщается, что основная часть команды была набрана из сотрудников NVIDIA. Остальные сотрудники пришли из Microsoft , Intel , ARM и других крупных технологических компаний.



