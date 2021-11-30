Создан первый графический процессор с исключительно китайскими технологиями

Создан первый графический процессор с исключительно китайскими технологиями

Китайский стартап по разработке графических процессоров Moore Threads, основанный в 2020 году, 25 ноября объявил о создании первого полностью функционального графического процессора, который основан исключительно на китайской интеллектуальной собственности.

Источник изображения: Moore Threads

Новинка включает в себя различные функциональные блоки, которые поддерживают широкий спектр функций, таких как обработка 3D-графики, обучение ИИ, высокопроизводительные параллельные вычисления и многое другое. Кроме того, компания сообщила, что уже начала адаптировать свой GPU для совместной работы с китайскими центральными процессорами и операционными системами.

Всего за год с момента основания китайский стартап уже прошёл три раунда финансирования. В предварительном раунде участвовали такие известные компании, как Sequoia Capital China и ByteDance. Moore Threads объявила о своём прорыве в исследованиях и разработках по случаю завершения раунда финансирования серии А, в ходе которого привлекла $313 миллионов. По имеющимся данным, инвесторами выступили такие гиганты, как Tencent, CCB International China Construction Bank, Qianhai FOF и China Merchant Securities. В финансировании Moore Threads также приняли участие Source Code Capital, поддерживаемая государством Shanghai Guosheng Group и BOC International’s Bohai Sheng (Hubei) Industrial Fund Management.

Последняя серия инвестиций будет использована для запуска массового производства GPU, а также для расширения соответствующей внутренней экосистемы. Компания утверждает, что наладила партнёрские отношения с сотнями китайских компаний, работающих в сфере графических процессоров.

В последнее время в Китае появился целый ряд стартапов, работающих над графическими процессорами. Тем не менее, Moore Threads утверждает, что члены её команды уже накопили значительный опыт на всех этапах создания GPU, что делает её единственной китайской компанией, способной самостоятельно разрабатывать, производить, продавать и обслуживать свои графические чипы. Сообщается, что основная часть команды была набрана из сотрудников NVIDIA. Остальные сотрудники пришли из Microsoft, Intel, ARM и других крупных технологических компаний.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Блогер разобрал специализированный ускоритель NVIDIA CMP 170HX для майнинга стоимостью $5000Блогер разобрал специализированный ускоритель NVIDIA CMP 170HX для майнинга стоимостью $5000
NVIDIA представила профессиональную видеокарту RTX A4500 для рабочих станцийNVIDIA представила профессиональную видеокарту RTX A4500 для рабочих станций
Китайский стартап Moore Threads, разрабатывающий GPU, за год стал долларовым миллиардеромКитайский стартап Moore Threads, разрабатывающий GPU, за год стал долларовым миллиардером
MSI представила игровой монитор Optix MAG281URV формата 4КMSI представила игровой монитор Optix MAG281URV формата 4К
Перекупщики продают комплекты памяти DDR5 по $2000 и даже вышеПерекупщики продают комплекты памяти DDR5 по $2000 и даже выше
Блок рекламы


Похожие новости
Китайская Maxsun выпустила настольную материнскую плату со встроенным мобильным процессором Intel Tiger LakeКитайская Maxsun выпустила настольную материнскую плату со встроенным мобильным процессором Intel Tiger Lake
Магазины начали публиковать ожидаемые цены младших моделей процессоров Alder LakeМагазины начали публиковать ожидаемые цены младших моделей процессоров Alder Lake
Apple M1 Pro и M1 Max уверенно обогнали флагманские процессоры AMD и Intel по однопоточной производительностиApple M1 Pro и M1 Max уверенно обогнали флагманские процессоры AMD и Intel по однопоточной производительности
ASUS представила 13-дюймовый гибридный ноутбук Vivobook 13 Slate OLED на процессоре Intel PentiumASUS представила 13-дюймовый гибридный ноутбук Vivobook 13 Slate OLED на процессоре Intel Pentium
ASRock и Razer выпустили материнскую плату Z690 Taichi Razer Edition для процессоров Intel Alder LakeASRock и Razer выпустили материнскую плату Z690 Taichi Razer Edition для процессоров Intel Alder Lake
Canon PowerShot PX — домашняя камера наблюдения для создания памятных фото и видео за €499Canon PowerShot PX — домашняя камера наблюдения для создания памятных фото и видео за €499
Выяснились официальные характеристики и цены процессоров Intel Alder Lake-S в преддверии анонсаВыяснились официальные характеристики и цены процессоров Intel Alder Lake-S в преддверии анонса
Глава Intel убеждён, что процессоры Alder Lake помогут компании увеличить долю рынкаГлава Intel убеждён, что процессоры Alder Lake помогут компании увеличить долю рынка
Apple выпустит 27-дюймовый iMac с мощными процессорами M1 Pro и M1 Max в начале 2022 годаApple выпустит 27-дюймовый iMac с мощными процессорами M1 Pro и M1 Max в начале 2022 года
Arm предложила способ сократить сроки разработки процессоров с пяти до трёх летArm предложила способ сократить сроки разработки процессоров с пяти до трёх лет
Последние новости
Подгружаем последние новости