MediaTek готовит чип Dimensity 7000 для мощных смартфонов среднего уровня

MediaTek готовит чип Dimensity 7000 для мощных смартфонов среднего уровня

Пару недель назад компания MediaTek уже представила новейшую флагманскую 4-нм платформу Dimensity 9000, предназначенную для флагманских смартфонов и призванную конкурировать с лучшими моделями Qualcomm Snapdragon. Теперь сообщается, что разработчик готовит ещё одну модель серии Dimensity, предназначенную для более бюджетных, но тоже производительных гаджетов.

Источник: mediatek.com

Проверенный китайский инсайдер Digital Chat Station опубликовал в социальной сети Weibo ключевые характеристики новейшего чипсета. Утверждается, что Dimensity 7000 будет выпускаться в соответствии с 5-нм технологическим процессом.

Модель якобы получит четыре ядра Cortex-A78 с частотой 2,75 ГГц и четыре Cortex-A55 с частотой 2 ГГц. За работу с графикой будет отвечать GPU Mali-G510 MC6. Этот графический ускоритель стал преемником версии Mail-G57. Ожидается, что новинка будет на 100 % производительнее и на 22 % экономичнее предыдущей версии.

MediaTek готовит чип Dimensity 7000 для мощных смартфонов среднего уровня

Источник: weibo.com

Для сравнения, недавно вышедший Dimensity 9000 получил одно наиболее производительное ядро Cortex-X2 на 3,05 ГГц, три высокопроизводительных ядра Cortex-A710 по 2,85 ГГц и четыре экономичных ядра по 1,8 ГГц. За графику отвечает GPU Mali-710.

Судя по прежним утечкам, Dimensity 7000 будет предназначен для менее дорогих устройств, хотя поддержка 5G, как и в других моделях серии, безусловно предусмотрена. Ожидается, что на новой платформе могут выйти смартфоны Redmi среднего уровня серии K50.

Официальная премьера Dimensity 9000 состоится 16 декабря. Хотя достоверные данные пока отсутствуют, вполне вероятно, что в ходе того же мероприятия MediaTek представит и Dimensity 7000 или хотя бы расскажет более подробно о характеристиках новой платформы.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Блогер разобрал специализированный ускоритель NVIDIA CMP 170HX для майнинга стоимостью $5000Блогер разобрал специализированный ускоритель NVIDIA CMP 170HX для майнинга стоимостью $5000
NVIDIA представила профессиональную видеокарту RTX A4500 для рабочих станцийNVIDIA представила профессиональную видеокарту RTX A4500 для рабочих станций
Китайский стартап Moore Threads, разрабатывающий GPU, за год стал долларовым миллиардеромКитайский стартап Moore Threads, разрабатывающий GPU, за год стал долларовым миллиардером
MSI представила игровой монитор Optix MAG281URV формата 4КMSI представила игровой монитор Optix MAG281URV формата 4К
Перекупщики продают комплекты памяти DDR5 по $2000 и даже вышеПерекупщики продают комплекты памяти DDR5 по $2000 и даже выше
Блок рекламы


Похожие новости
Новый чипсет MediaTek Dimensity 9000 способен на равных конкурировать с флагманами Qualcomm SnapdragonНовый чипсет MediaTek Dimensity 9000 способен на равных конкурировать с флагманами Qualcomm Snapdragon
MediaTek объявила о подготовке «самого продвинутого чипсета», выполненного по 4-нм техпроцессуMediaTek объявила о подготовке «самого продвинутого чипсета», выполненного по 4-нм техпроцессу
NVIDIA готовит к выпуску мобильные GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3080 Ti, если слухи верныNVIDIA готовит к выпуску мобильные GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3080 Ti, если слухи верны
Комплектам ОЗУ G.Skill Trident Z5 DDR5 покорилась частота в 7000 МГцКомплектам ОЗУ G.Skill Trident Z5 DDR5 покорилась частота в 7000 МГц
Jonsbo готовит алюминиевые ПК-корпуса D30 и D40 с лаконичным дизайномJonsbo готовит алюминиевые ПК-корпуса D30 и D40 с лаконичным дизайном
Слухи: MediaTek Dimensity 2000 будет производиться по нормам 4-нм техпроцессаСлухи: MediaTek Dimensity 2000 будет производиться по нормам 4-нм техпроцесса
Xiaomi готовит умные телевизоры Redmi Smart TV X модельного ряда 2022 годаXiaomi готовит умные телевизоры Redmi Smart TV X модельного ряда 2022 года
Представлен кулер DeepCool AK620 для мощных процессоровПредставлен кулер DeepCool AK620 для мощных процессоров
Shuttle готовит новые неттопы на платформе Intel Jasper LakeShuttle готовит новые неттопы на платформе Intel Jasper Lake
Honor представила флагманский планшет Tab V7 Pro с процессором MediaTek Kompanio 1300THonor представила флагманский планшет Tab V7 Pro с процессором MediaTek Kompanio 1300T
Последние новости
Подгружаем последние новости