Tata Group построит в Индии завод по тестированию и сборке полупроводниковых изделий

Tata Group построит в Индии завод по тестированию и сборке полупроводниковых изделий

По сообщениям сетевых источников, индийская транснациональная компания-конгломерат Tata Group ведёт переговоры с властями трёх штатов об инвестировании до $300 млн в создание предприятия по тестированию и сборке полупроводниковых изделий. Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные осведомлённые источники.

Источник изображения: Cristian Ibarra / Pixabay

Согласно имеющимся данным, Tata планирует организовать компанию по аутсорсингу сборки и тестирования полупроводников (OSAT). Речь идёт об упаковке прошедших проверку кристаллов в корпуса, в результате чего кремниевые пластины будут превращаться в готовые полупроводниковые изделия. По данным источника, в настоящее время Tata рассматривает несколько вариантов размещения нового производственного предприятия и, вероятнее всего, место для строительства завода будет выбрано до конца года.

«Хотя они (Tata) очень сильны в области программного обеспечения <…> оборудование — это то, что они хотят добавить в свой портфель, что очень важно для долгосрочного роста», — считает один из источников. Также было отмечено, что новое предприятие будет введено в эксплуатацию в конце следующего года и на нём будут работать около 4 тыс. рабочих. Официальные представители Tata от комментариев по данному вопросу воздержались.

Tata Group, которая является одной из крупнейших индийских компаний и владеет ведущим IT-предприятием страны в лице Tata Consultancy Services, имеет широкий спектр интересов, начиная от программного обеспечения и заканчивая авиацией. Руководство компании и ранее заявляло о намерении расширять цифровой бизнес и инвестировать в производство высокотехнологичной электроники. Потенциальными клиентами OSAT-бизнеса Tata могут стать такие компании, как Intel и AMD.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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