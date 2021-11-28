Представлен строгий ПК-корпус Xigmatek Lux E 3FX с хорошей вентиляцией

Представлен строгий ПК-корпус Xigmatek Lux E 3FX с хорошей вентиляцией

В ассортименте компании Xigmatek появился компьютерный корпус Lux E 3FX, а также его модификация Lux E Arctic 3FX. На основе новинок, соответствующих формату Mid Tower, можно построить игровую настольную систему со строгим обликом.

Источник изображений: Xigmatek

Модель Lux E 3FX выполнена в чёрном цвете, версия Lux E Arctic 3FX — в белом. Причём соответствующую окраску имеет не только внешняя поверхность, но и внутренняя часть.

Фронтальная металлическая панель получила сетчатую структуру, благодаря чему обеспечивается хорошая вентиляция. Левая боковая стенка с магнитным креплением изготовлена из закалённого стекла: она закреплена на шарнирах, благодаря чему упрощается доступ к внутренним компонентам.

Представлен строгий ПК-корпус Xigmatek Lux E 3FX с хорошей вентиляцией

Возможна установка материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, семи карт расширения, двух накопителей стандарта 3,5 дюйма и двух накопителей на 2,5 дюйма. Общие габариты корпусов составляют 485 ? 380 ? 210 мм.

Представлен строгий ПК-корпус Xigmatek Lux E 3FX с хорошей вентиляцией

В случае воздушного охлаждения допускается монтаж до шести вентиляторов диаметром 120 мм (три спереди, два сверху, один сзади). При использовании жидкостного охлаждения можно задействовать до трёх радиаторов (формата 360 мм спереди, 240 мм сверху и 120 мм сзади).

Ограничение по длине графического ускорителя и блока питания составляет соответственно 330 и 165 мм. Высота процессорного кулера может достигать 160 мм.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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