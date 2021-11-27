Китайский стартап Moore Threads, разрабатывающий GPU, за год стал долларовым миллиардером

По сообщению источников, стартап Moore Threads в минувший четверг в первом раунде сбора инвестиций (серия А) собрал 2 млрд юаней ($313 млн). До этого компанию поддержали так называемые бизнес-ангелы, передав разработчику в феврале 2021 года «миллиарды юаней на проектирование и производство инновационных графических процессоров» — созданная в октябре прошлого года компания стала долларовым миллиардером за рекордный срок.

Источник изображения: Moore Threads

Подобные стартапы с быстрым взлётом принято называть в бизнес-среде единорогами. Без убедительных доказательств существования перспективных разработок денег, как правило, не получить. Основатели Moore Threads уверяют, что у них зрелые проекты GPU и GPGPU, хотя широкой публике о них пока ничего не известно. Всё что мы знаем о Moore Threads — компанию основали ветераны NVIDIA, Microsoft , Intel , AMD, Arm и других компаний с более чем десятилетним опытом работы.

Согласно заявлениям самой компании, она ориентируется на решения для робототехники, автономного вождения, биологии, ИИ, машинного обучения и здравоохранения. Компьютерная графика в её первом значении не интересует разработчиков Moore Threads. Она в этом не одинока. Подавляющее большинство молодых китайских компаний в сфере проектирования графических процессоров нацелены на BigData с ИИ, что, впрочем, не умаляет интерес к ним инвесторов и потенциальных клиентов.

В новом раунде сбора инвестиций Moore Threads получила основное финансирование от Shanghai Guosheng Group и BOC International's Bohai Sheng (Hubei) Industrial Fund Management. Раунд также привлёк инвесторов из CCB International, Qianhai FOF и China Merchants Securities. До этого в Moore Threads вложили деньги Sequoia Capital China, GGV Capital, Source Code Capital и Shenzhen Capital Group. А самый первый капитал компания получила от Source Code Capital, Sequoia Capital China, Wen Ming Investment и игрока рынка бытовой техники HeT.

Отдельно заметим, что Sequoia Capital China — это китайский филиал американской Sequoia Capital, которой строго-настрого запрещено инвестировать в китайский хайтек. Она не замечена в участии в новом сборе средств, но и от старых не спешит отказываться. И как её в этом винить, если те же аналитики IDC прогнозируют объём рынка GPU в Китае к 2024 году в размере $6,4 млрд? На среднегодовой рыночный рост на уровне 27% в наше время глаза не закрывают. А будет ли толк от Moore Threads, мы скоро увидим. Утверждается, что первое поколение чипов уже выпускается и скоро может быть представлено.



