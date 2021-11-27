MSI представила игровой монитор Optix MAG281URV формата 4К

Компания MSI расширила ассортимент мониторов игрового уровня, анонсировав модель Optix MAG281URV на матрице IPS размером 27,9 дюйма по диагонали. Устройство обладает разрешением 3840 ? 2160 пикселей, что соответствует формату 4К.

Источник изображений: MSI

Панель имеет сертификацию VESA HDR Display 400 — пиковая яркость составляет 400 кд/м2. Показатели типовой и динамической контрастности — 1000:1 и 100 000 000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

Монитор обладает частотой обновления 60 Гц и временем отклика 4 мс (GTG). Поднять плавность игрового процесса помогает технология AMD FreeSync, отвечающая за устранение разрыва кадра.

Заявлен 97,58-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 122,54-процентный охват цветового пространства sRGB. Достигается воспроизведение более 1 млрд цветовых оттенков.

Предусмотрены два интерфейса HDMI 2.0, разъём Display Port 1.2a, концентратор USB 2.0 и гнездо для наушников. При помощи подставки можно изменять углы наклона и поворота дисплея, регулировать высоту, а также переводить экран из альбомной ориентации в портретную.

Реализована технология Night Vision, которая улучшает видимость тёмных участков изображения. Система Less Blue Light Premium отвечает за снижение нагрузки на глаза. Тыльную часть монитора украшает фирменная многоцветная подсветка MSI Mystic Light.



