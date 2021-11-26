Учителям купили уже треть из обещанных 60 тысяч компьютеров

Средняя стоимость одного ноутбука по субвенции – 17 800 грн.

Учителям купили уже треть из обещанных 60 тысяч компьютеров
Фото: bukoda.gov.ua

Министерство образования и науки вместе с Минцифры передали областным администрациям и школам уже 20 тысяч ноутбуков для учителей из обещанных 60 тысяч.

Об этом сообщила пресс-служба министерств в пятницу, 26 ноября.

Средняя стоимость одного ноутбука по субвенции в этих областях составляет 17 800 грн.

Напомним, что проект "Ноутбука каждому учителю" был анонсирован в июле 2021 года. В сентябре закупку пришлось притормозить, поскольку СБУ обнаружила попытку разворовать выделенные на ноутбуки деньги.

На ноутбуки для учителей в госбюджете заложили 980 млн. гривен. Их покупают на основе софинансирования. Для Киева, областных бюджетов и крупных городов доля софинансирования составит 30%, для малых городов – 10%, для сел и поселков – 5%.

Распределение ноутбуков будет осуществляться между учебными заведениями, в которых имеющееся количество персональных компьютеров меньше, чем количество педагогических работников. В первую очередь, попадают большие школы с количеством учеников от 250 человек и опорные заведения с количеством учеников от 200 человек.

Количество ноутбуков в школе зависит от того, сколько они имеют сейчас. К примеру, если в какой-то школе есть 25 персональных компьютеров на 30 учителей, то для нее разрешается приобрести 5 ноутбуков – не больше и не меньше.

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