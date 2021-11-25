Блогер разобрал специализированный ускоритель NVIDIA CMP 170HX для майнинга стоимостью $5000

В руки популярного техноблогера Лайнуса Себастьяна (Linus Sebastian) с YouTube-канала Linus Tech Tips попал специализированный графический ускоритель NVIDIA CMP 170HX, предназначенный исключительно для майнинга криптовалюты. Новинка оказалась особенной во всех смыслах.

Источник изображений: YouTube / Linus Tech Tips

Как указывает Лайнус, данный графический ускоритель не числится на сайте компании NVIDIA, поэтому загрузить для него те же драйверы с сайта производителя невозможно. Карту ему предоставил магазин Vipera. Стоимость ускорителя — $4700. Там же техноблогер получил и нужный драйвер для его работы.

В отличие от остальных моделей специализированных видеокарт серии CMP, производством которых занимаются партнёры NVIDIA, модель CMP 170HX выпускается непосредственно самой NVIDIA. Карта лишена активной системы охлаждения, поскольку её предназначение — серверные стойки, уже оборудованные нужной системой вентиляции, которая должна отводить тепло от массивного медного радиатора видеокарты. Серверной стойки у блогера не нашлось, поэтому Лайнусу пришлось распечатать на 3D-принтере специальный кожух, а затем установить его на видеокарту вместе с вентилятором для охлаждения компонентов ускорителя.

Как и предыдущие карты серии CMP, модель CMP 170HX не имеет ни одного внешнего видеоразъёма. Дополнительной любопытной деталью ускорителя является его оснащение 8-контактным разъёмом дополнительного питания. Только он здесь не стандарта PCIe, а такой же, как для питания процессора на материнской плате. В комплекте предусмотрен специальный переходник.

Лайнус разобрал карту и обнаружил, что она построена на базе графического процессора GA100-105F. Утилита GPU-Z не смогла определить все характеристики этого чипа. Однако она указала, что в его составе используются 4480 ядер CUDA. Этот процессор представляет собой существенно урезанную версию GPU, который применяется в ускорителях NVIDIA A100 SXM для дата-центров и имеет 6912 ядер CUDA. Последний производится по 7-нм техпроцессу компании TSMC, а не по 8-нм техпроцессу Samsung, как все игровые видеокарты серии Ampere.

Не менее любопытной деталью чипа CMP 170HX оказалось его оснащение огромной теплораспределительной крышкой, которая закрывает всю площадь текстолита GPU. Объясняется это тем, что под ней находится не только графический чип, но также две микросхемы памяти HBM2e общим объёмов 8 Гбайт, с разрядностью шины 4096 бит и максимальной пропускной способностью в 1493 Гбайт/с.

В ходе тестов выяснилось, что CMP 170HX лишена поддержки всех графических API. Она не работает с DirectX или тем же Vulkan. Кроме того, несмотря на наличие ядер CUDA, карта отказалась работать в программном обеспечении Blender.

С заявленным уровнем энергопотребления в 250 Вт производительность видеокарты в майнинге Ethereum составляет около 165 Мхеш/с. При этом карта не позволяет проводит никаких манипуляций по изменению частоты работы GPU и памяти. Разрешается лишь оптимизировать её энергопотребление. Например, при снижении показателя питания до 200 Вт ускоритель выдаёт 160 Мхеш/с.

Лайнус подсчитал, что во всеми возможными оптимизациями CMP 170HX окупится примерно за 378 дней. При этом за пределами крипторынка видеокарта никакой ценности не представляет.



