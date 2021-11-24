Перекупщики продают комплекты памяти DDR5 по $2000 и даже выше

Перекупщики продают комплекты памяти DDR5 по $2000 и даже выше

Этого следовало ожидать. Дефицит модулей памяти DDR5 привлёк интерес перекупщиков, которые сметают все доступные предложения в магазинах и перепродают их на площадках вторичной торговли. Как пишет PCMag, на том же eBay можно встретить предложения о продаже комплектов DDR5 по $2000 и даже выше.

Источник изображений: eBay

Продажи модулей оперативной памяти DDR5 начались около месяца назад, вместе с выходом процессоров Intel Alder Lake. Новая память предлагалось по ценам от $116 до $369, что уже дороже всё ещё актуальных предложений в виде модулей DDR4. Однако сейчас найти в магазинах модули памяти DDR5 практически невозможно. Зато площадки вторичной торговли, вроде того же eBay кишат свежими предложениями.

Перекупщики продают комплекты памяти DDR5 по 00 и даже выше

Один из продавцов, например, предлагает комплект памяти DDR5 из двух модулей по 8 Гбайт (общий объём 16 Гбайт) от компании Oloy за $800, в то время как обычная цена на комплект составляла всего $160. Цены на комплекты ОЗУ общим объёмом 32 Гбайт (два по 16 Гбайт) предлагаются ещё дороже. Цены варьируются от 1200 до 2500 долларов. Например, один из продавцов предлагает два комплекта памяти Corsair объёмом 32 Гбайт каждый «всего» за каких-то $5000.

Перекупщики продают комплекты памяти DDR5 по 00 и даже выше

Несмотря на безумие цен, данные с eBay показывают, что некоторые люди действительно готовы отдавать такие деньги. По данным мониторинга Terapeak, на платформе было продано как минимум 15 комплектов ОЗУ DDR5 с ценниками от 1099 до 2500 долларов. На данный момент предложения перекупщиков ограничены. Как пишет PCMag, по состоянию на текущий вторник на площадке присутствовало лишь 20 предложений о продаже различных комплектов памяти DDR5.

Перекупщики продают комплекты памяти DDR5 по 00 и даже выше

Как стало известно ранее, основные причины дефицита ОЗУ DDR5 связаны с нехваткой компонентов интегральных схем для управления питанием (PMIC). Ранее этот элемент устанавливался на печатную плату материнских плат. У нового же стандарта памяти DDR5 контроллер напряжения размещается непосредственно на печатной плате самого модуля памяти. Стоимость производства PMIC для DDR5 гораздо выше, чем для DDR4. Кроме того, в условиях дефицита полупроводников до 35 недель возросло время ожидания поставок этих компонентов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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