Тесное сотрудничество TSMC и Apple заставило AMD задуматься о выборе Samsung в качестве производителя чипов

TSMC — крупнейший независимый производитель микросхем в мире, а Apple — крупнейший клиент TSMC. В августе TSMC объявила о повышении цен на чипы на 20 %, однако для Apple микросхемы подорожали всего на 3 %. Полупроводниковый гигант изо всех сил пытается удержать своего ключевого клиента, предлагая ему наиболее выгодные условия и максимальный доступ к производственным мощностям. По данным ресурса Guru3D, такое положение вещей не устраивает AMD, которая задумалась о том, чтобы воспользоваться услугами Samsung Foundry — главного конкурента TSMC.

Источник изображения: AMD

Сообщается, что TSMC сосредоточила свои усилия на том, чтобы обеспечить достаточные производственные мощности для производства будущих 3-нм чипов Apple . Похоже, это может привести к тому, что у производителя микросхем не хватит кремниевых пластин для удовлетворения потребностей AMD, что совсем не устраивает компанию. Сообщается, что, когда дело дойдёт до производства 3-нм чипов, выбирать между TSMC и Samsung придётся и Qualcomm . В настоящее время ожидается, что грядущий флагманский чипсет Qualcomm , которому приписывают название Snapdragon 8 Gen1, будет производиться Samsung, а выпуском его улучшенной версии в следующем году займётся TSMC.

Источник изображения: Counterpoint Research

По данным Counterpoint Research, в этом году Apple занимает 53 % производственных мощностей TSMC по выпуску 5-нм чипов, что и даёт компании такое влияние. Следом идёт Qualcomm с долей в 24 %. В настоящее время микросхемы с использованием 5-нм техпроцесса способны производить только TSMC и Samsung. Если у последней будет достаточно производственных мощностей для создания 3-нм чипов, чтобы убедить AMD и Qualcomm воспользоваться её услугами, это может привести к огромному скачку доходов Samsung Foundry в следующем году.

Стоит отметить, что вопрос, смогут ли Samsung и Qualcomm запустить производство 3-нм чипов в ближайшее время, остаётся открытым. Ранее в этом году TSMC заявила, что из-за сложностей 3-нм производства его массовый запуск будет отложен примерно на год. Но в недавнем отчёте Digitimes говорится, что TSMC снова на пути к запуску 3-нм производства в следующем году, хотя на данном этапе всё ещё может измениться.



