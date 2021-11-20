Будущее, которое никак не наступит: E Ink и TPV представили 25,3" цветную «бумажную» инфопанель

Почти два десятка лет компания E Ink рассказывает о преимуществах бумагоподобных дисплеев на «электронных» чернилах в виде информационных панелей на транспорте, в градостроительстве и торговле. Но воз и ныне там. Превосходные в электронных книгах экраны E Ink остаются вне сферы интересов служб и поставщиков услуг. А ведь экраны E Ink отлично вписываются в «зелёную повестку» — они экономят электричество, да и просто красивые.

Источник изображения: E Ink

Компания E Ink совместно с одним из крупнейших в мире производителем дисплеев — гонконгской TPV Technology (бренды AOC, Envision и Philips) — начинает выпускать 25,3" цветные бумагоподобные панели для цифровых вывесок. Панели основаны на четырёхцветных дисплеях E Ink Spectra 3100, которые были представлены в апреле этого года. Помимо чёрного и белого пигментов в новых дисплеях используются ещё два ярких цвета, красный и жёлтый, что позволило создавать привлекательные для глаза потребителей ценники и информационные панели.

До сегодняшнего дня компания E Ink использовала экраны Spectra 3100 для изготовления электронных ценников небольшого размера. Работа с TPV Technology открыла путь к информационным панелям с относительно большой диагональю. Такие панели будут уместны для замены бумажных плакатов и обычных табло, поскольку могут оперативно показывать изменения.

Источник изображения: E Ink

Экраны E Ink не требуют питания в статическом режиме и могут годами автономно работать от небольших аккумуляторов. Они могли бы изменить информационное городское окружение, но будущее всё никак не наступит. Они всё ещё дороги, а один производитель с уникальной технологией — это не та дорога, по которой обычно приходит прогресс.



