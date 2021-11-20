Китайская Maxsun выпустила настольную материнскую плату со встроенным мобильным процессором Intel Tiger Lake

Китайская Maxsun выпустила настольную материнскую плату со встроенным мобильным процессором Intel Tiger Lake

Китайская компания Maxsun выпустила очень необычную материнскую плату MS-Milestone i7-11800H Plus. Её особенность в том, что она оснащена встроенным мобильным процессором Intel Core i7-11800H поколения Tiger Lake. Новинка выполнена в форм-факторе Micro-ATX и работает на чипсете Intel HM570.

Источник изображений: Maxsun

В плате реализована 7-фазная подсистема питания (VRM). Подача питания на процессор осуществляется через 8-контактный разъём EPS, что для чипа серии Tiger Lake с заявленным показателем TDP 45 Вт кажется чрезмерным.

Китайская Maxsun выпустила настольную материнскую плату со встроенным мобильным процессором Intel Tiger Lake

Напомним, сам процессор Core i7-11800H произведён с использованием 10-нм техпроцесса Intel SuperFin. В составе чипа используются 8 ядер Willow Cove с поддержкой Hyper-Threading, обладающие базовой частотой 2,3 ГГц. В режиме автоматического разгона частота процессора на всех ядрах может повышаться до значения 4,2 ГГц, а на двух ядрах — до 4,6 ГГц. Также процессор оснащён 24 Мбайт кеш-памяти L3. Встроенная в Core i7-11800H графика представлена 32 исполнительными блоками Intel Xe с частотой работы до 1,45 ГГц.

Встроенный в материнскую плату мобильный процессор оснащён теплораспределительной крышкой и требует использования системы охлаждения. Maxsun не указывает, какой механизм крепления использует плата. Тем не менее, при взгляде на изображение платы можно предположить, что новинка совместима с кулерами для процессорных разъёмов LGA 115x.

Китайская Maxsun выпустила настольную материнскую плату со встроенным мобильным процессором Intel Tiger Lake

MS-Milestone i7-11800H Plus имеет два разъёма для оперативной памяти DDR4. Новинка поддерживает установку до 64 Гбайт ОЗУ с частотой до 2933 МГц и выше. В оснащение платы вошли один разъём PCIe 4.0 x16, а также по одному PCIe x4 и PCIe x1. Дополнительно стоит отметить наличие двух разъёмов PCIe x4 M.2 для NVMe-накопителей. Один из них стандарта PCIe 4.0, второй — PCIe 3.0. Для накопителей в более традиционных форматах 3,5 и 2,5 дюймов предусмотрено три разъёма SATA III.

Китайская Maxsun выпустила настольную материнскую плату со встроенным мобильным процессором Intel Tiger Lake

В число внешних разъёмов новинки вошли два HDMI и два DisplayPort. На заднюю панель также выведены комбинированный разъём PS/2, два USB 2.0, четыре USB 3.2 Gen1, один 2,5-Гбит сетевой разъём LAN и набор из трёх 3,5-мм аудиоразъёмов. Кроме того, плата позволяет вывести на фронтальную панель корпуса ПК разъём USB Type-C.

Плата MS-Milestone i7-11800H Plus была замечена в продаже на интернет-площадке JD.com по цене около $454.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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