Китайская Maxsun выпустила настольную материнскую плату со встроенным мобильным процессором Intel Tiger Lake

Китайская компания Maxsun выпустила очень необычную материнскую плату MS-Milestone i7-11800H Plus. Её особенность в том, что она оснащена встроенным мобильным процессором Intel Core i7-11800H поколения Tiger Lake. Новинка выполнена в форм-факторе Micro-ATX и работает на чипсете Intel HM570.

Источник изображений: Maxsun

В плате реализована 7-фазная подсистема питания (VRM). Подача питания на процессор осуществляется через 8-контактный разъём EPS, что для чипа серии Tiger Lake с заявленным показателем TDP 45 Вт кажется чрезмерным.

Напомним, сам процессор Core i7-11800H произведён с использованием 10-нм техпроцесса Intel SuperFin. В составе чипа используются 8 ядер Willow Cove с поддержкой Hyper-Threading, обладающие базовой частотой 2,3 ГГц. В режиме автоматического разгона частота процессора на всех ядрах может повышаться до значения 4,2 ГГц, а на двух ядрах — до 4,6 ГГц. Также процессор оснащён 24 Мбайт кеш-памяти L3. Встроенная в Core i7-11800H графика представлена 32 исполнительными блоками Intel Xe с частотой работы до 1,45 ГГц.

Встроенный в материнскую плату мобильный процессор оснащён теплораспределительной крышкой и требует использования системы охлаждения. Maxsun не указывает, какой механизм крепления использует плата. Тем не менее, при взгляде на изображение платы можно предположить, что новинка совместима с кулерами для процессорных разъёмов LGA 115x.

MS-Milestone i7-11800H Plus имеет два разъёма для оперативной памяти DDR4. Новинка поддерживает установку до 64 Гбайт ОЗУ с частотой до 2933 МГц и выше. В оснащение платы вошли один разъём PCIe 4.0 x16, а также по одному PCIe x4 и PCIe x1. Дополнительно стоит отметить наличие двух разъёмов PCIe x4 M.2 для NVMe-накопителей. Один из них стандарта PCIe 4.0, второй — PCIe 3.0. Для накопителей в более традиционных форматах 3,5 и 2,5 дюймов предусмотрено три разъёма SATA III.

В число внешних разъёмов новинки вошли два HDMI и два DisplayPort. На заднюю панель также выведены комбинированный разъём PS/2, два USB 2.0, четыре USB 3.2 Gen1, один 2,5-Гбит сетевой разъём LAN и набор из трёх 3,5-мм аудиоразъёмов. Кроме того, плата позволяет вывести на фронтальную панель корпуса ПК разъём USB Type-C.

Плата MS-Milestone i7-11800H Plus была замечена в продаже на интернет-площадке JD.com по цене около $454.



