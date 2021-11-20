OpenCL-производительность Intel Arc Alchemist с заниженной частотой оказалась на уровне GeForce RTX 2060

В базе данных синтетического теста Geekbench OpenCL обнаружены несколько результатов производительности дискретного флагманского графического ускорителя Intel Arc Alchemist с 512 исполнительными блоками. Судя по логам, GPU тестировался с искусственно заниженной частотой, поэтому не показал весь свой возможный потенциал производительности.

Источник изображения: Moore’s Law is Dead

По данным теста, графический чип видеокарты работал с частотой 1329 МГц, что составляет всего 63 % от его максимального показателя частоты, который составляет 2100 МГц. Поскольку Arc Alchemist будет строится с использованием 6-нм техпроцесса TSMC, то чип, вероятно, сможет оперировать и на более высоких частотах, как например те же видеокарты AMD на архитектуре RDNA 2, обычно обладающие частотами выше 2 ГГц.

Источник изображения: Geekbench

Видеокарта проверялась в составе тестовой платформы Intel на базе шестиядерного Intel Core i5-9600K поколения Coffee Lake. Этот факт может указывать на то, что фаза разработки графики Arc Alchemist ещё далека от завершения. Для сравнения, ожидающие анонса в январе мобильные процессоры Intel серии Alder Lake-P уже тестируются в составе готовых игровых лэптопов, что намекает на их практическую готовность.

В рамках четырёх прогонов теста Geekbench OpenCL видеокарта Intel Arc Alchemist 512EU показала результаты в 69 220, 68 418, 66 603 и 64 964 балла. Таким образом, её производительность с учётом искусственно заниженной частоты GPU оказалась примерно на одном уровне с настольной GeForce RTX 2060 и чуть выше, чем у модели NVIDIA Titan XP поколения Pascal.

Источник изображения: Moore’s Law is Dead

Напомним, что в составе Arc Alchemist 512EU будут использоваться 16 Гбайт видеопамяти GDDR6, поэтому отметка о 12,7 Гбайт доступной памяти, указанная тестом Geekbench, является ошибкой.



