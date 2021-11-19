Китайские производители чипов стали отказываться от иностранных заказов в угоду внутреннему рынку

Один из крупнейших китайских производителей микросхем предупредил, что в следующем году ему, возможно, придётся отказаться от заказов зарубежных клиентов, чтобы отдать приоритет заказам со стороны местных компаний, поскольку власти КНР настаивают на создании «безопасной и контролируемой» цепочки поставок. Об этом сообщает ресурс Nikkei Asia.

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Компания Hua Hong Semiconductor, второй по величине контрактный производитель микросхем в Китае, сообщила нескольким свои иностранным клиентам, в том числе и тайваньской Holtek, что не сможет предоставить им необходимые производственные мощности. Hua Hong предупредила, что, возможно, ей придётся полностью отказаться от некоторых заказов от некитайских разработчиков микросхем.

Китай борется с глобальным дефицитом полупроводников, одновременно пытаясь повысить свою технологическую самодостаточность на фоне напряжённых отношений с США . Спрос на чипы в Китае огромен и стремительно растёт. SMIC, ведущий контрактный производитель микросхем страны, недавно заявила о повышении спроса на её полупроводниковую продукцию, поскольку многие китайские компании, в том числе ведущие производители смартфонов, стремятся использовать больше микросхем местного производства.

Отраслевые источники сообщают, что в дополнение к обеспечению необходимых объёмов поставок микросхем для внутренних нужд, Китай уделяет приоритетное внимание своей технологической отрасли. Например, ведущие технологические компании получили приоритетный доступ к электроэнергии во время недавних перебоев с её поставками. От отключений электричества не пострадали такие компании, как Luxshare Precision Industry, Lens Technology и BOE. Не коснулись они и SMIC, которая в своём финансовом отчёте сообщила, что власти заверили компанию, что у неё будет достаточно электричества во время массовых отключений.

США также активизируют усилия по укреплению своей внутренней цепочки поставок микросхем. Они призывают производителей микросхем перенести производство наиболее важной продукции на территорию страны. США находятся в процессе утверждения бюджета в размере $52 миллиарда для поддержки местной полупроводниковой индустрии. Президент страны недавно издал распоряжение о создании запасов оборудования и сырья для оборонного сектора, чтобы обеспечить бесперебойные поставки. Аналитики считают, что этот шаг может ещё больше усугубить глобальный дефицит полупроводников.



