Kioxia представила внешние SSD Exceria Plus — до 2 Тбайт и до 1050 Мбайт/с

Kioxia представила внешние SSD Exceria Plus — до 2 Тбайт и до 1050 Мбайт/с

Компания Kioxia представила новую серию внешних портативных твердотельных накопителей Exceria Plus. Серия представлена моделями объёмом 500 Гбайт, а также 1 и 2 Тбайт.

Источник изображений: Kioxia

Для подключения устройства используют интерфейс USB 3.2 Gen2 Type-C с максимальной скоростью передачи данных 1050 и 1000 Мбайт/с при последовательном чтении и записи соответственно. В комплекте также предусмотрен кабель USB Type-A. В основе новинок используются чипы флеш-памяти BiCS FLASH собственного производства Kioxia.

Kioxia представила внешние SSD Exceria Plus — до 2 Тбайт и до 1050 Мбайт/с

Производитель заявляет совместимость новинок с ПК на базе Windows и macOS, планшетами и смартфонами на базе iOS и Android, а также с игровыми консолями PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X и Series S.

Kioxia представила внешние SSD Exceria Plus — до 2 Тбайт и до 1050 Мбайт/с

Накопители оснащены алюминиевым корпусом, обеспечивающим эффективное рассеивание тепла при тяжёлых рабочих нагрузках и обладающим высокой ударостойкостью согласно стандартам тестов MIL-STD-810H 516.8.

Kioxia представила внешние SSD Exceria Plus — до 2 Тбайт и до 1050 Мбайт/с

Размеры внешних портативных накопителей Kioxia Exceria Plus составляют 105 ? 45 ? 14,7 мм, вес — 76 граммов. Производитель предлагает для новинок трёхлетнюю гарантию. О ценах на новинки ничего не сообщается.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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