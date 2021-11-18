Мобильный Core i7-12700H оказался почти на 50 % быстрее Apple M1 Max и Ryzen 9 5900HX в тестах Cinebench

Мобильный Core i7-12700H оказался почти на 50 % быстрее Apple M1 Max и Ryzen 9 5900HX в тестах Cinebench

Мобильный процессор Core i7-12700H будущей серии Alder Lake-P оказался до 47 % быстрее в тестах Cinebench R20 и R23, чем флагман конкурента AMD Ryzen 9 5900HX. Об этом сообщил портал Notebookcheck, получивший в своё распоряжение скриншоты с результатами тестов указанных процессоров.

Источник изображения: Intel

Новый чип Intel тестировался в составе лэптопа MSI GE76 Raider, обновлённая версия которого, судя по всему, будет представлена в следующем году. В составе Core i7-12700H используются 14 вычислительных ядер, поддерживающих обработку 20 виртуальных потоков. Таким же количеством физических и виртуальных ядер также будут обладать старшие модели Core i7-12800H и Core i9-12900HK, но работающие с более высокими тактовыми частотами.

Мобильный Core i7-12700H оказался почти на 50 % быстрее Apple M1 Max и Ryzen 9 5900HX в тестах Cinebench

В одноядерном тесте Cinebench R20 процессор Core i7-12700H набрал 689 очков, в многоядерном — 7158 баллов. В более свежей версии теста Cinbench R23 многоядерная производительность чипа составила 18 501 балл. Для сравнения, Ryzen 9 5900HX, имеющий 8 ядер с поддержкой 16 виртуальных потоков, в одноядерном тесте Cinebench R20 набирает в среднем 570 баллов, что на 21 % ниже показателя процессора Intel.

Мобильный Core i7-12700H оказался почти на 50 % быстрее Apple M1 Max и Ryzen 9 5900HX в тестах Cinebench

А в многоядерных тестах Cinebench R20 и Cinebench R23 разрыв в пользу Core i7-12700H составляет уже 47 %. В сравнении с чипом M1 Max от Apple, который используется в составе новых ноутбуков MacBook Pro 2021 года, процессор Intel в тесте Cinebench R23 оказывается до 49 % быстрее.

Мобильный Core i7-12700H оказался почти на 50 % быстрее Apple M1 Max и Ryzen 9 5900HX в тестах Cinebench


Мобильный Core i7-12700H оказался почти на 50 % быстрее Apple M1 Max и Ryzen 9 5900HX в тестах Cinebench
Мобильный Core i7-12700H оказался почти на 50 % быстрее Apple M1 Max и Ryzen 9 5900HX в тестах Cinebench
Мобильный Core i7-12700H оказался почти на 50 % быстрее Apple M1 Max и Ryzen 9 5900HX в тестах Cinebench

На данный момент известно о существовании как минимум трёх моделей мобильных процессоров будущей серии Alder Lake-P, использующих одинаковую конфигурацию из высокопроизводительных и энергоэффективных ядер, но работающих с разными частотами.

Мобильный Core i7-12700H оказался почти на 50 % быстрее Apple M1 Max и Ryzen 9 5900HX в тестах Cinebench

Источник изображения: VideoCardz

Официальный анонс мобильных процессоров Intel ожидается в январе будущего года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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