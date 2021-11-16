Жёсткие диски Western Digital на 20 Тбайт поступили в продажу по цене $680

Когда в этом году Western Digital представила жёсткий диск ёмкостью 20 Тбайт, она не указала конкретную дату старта продаж и стоимость устройства. Теперь 20-Тбайт накопители появились в продаже, ожидаемо, по весьма немалой цене. К тому же, точные даты отгрузки остаются загадкой.

Жёсткие диски Western Digital на 20 Тбайт поступили в продажу по цене $680

Источник изображения: Western Digital

Western Digital впервые представила жёсткие диски корпоративного класса ёмкостью 20 Тбайт с новой технологией OptiNAND в конце августа. OptiNAND использует встроенную флэш-память для хранения метаданных диска, что, по словам Western Digital, позволяет увеличить объём хранилища и ускорить доступ к данным. Компания заявила, что планирует широкомасштабный запуск новых дисков ближе к концу года. И вот теперь жёсткий диск WD Gold ёмкостью 20 Тбайт с OptiNAND появился в интернет-магазине Western Digital.

Стоимость нового накопителя составляет $679. На странице продукта по-прежнему не указана дата выпуска устройства, однако сообщается, что доставка заказа займёт от одной до двух недель. Неясно, указывает ли это на диапазон дат, когда новинка появится на рынке, или первая партия накопителей уже распродана, и новые запасы не появятся ещё пару недель. Western Digital пока не начала продавать 20-Тбайт жёсткие диски через сторонние магазины. Стоит отметить, что на сайте компании существует страница 20-Тбайт серверного накопителя Ultrastar, однако ни его цена, ни дата старта продаж не сообщаются.

В прошлом году Seagate уже начала продавать 20-Тбайт жёсткие диски. И Seagate, и Western Digital надеются представить 30-Тбайт накопители во второй половине этого десятилетия, а к 2030 году увеличить их объём до 100 Тбайт.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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