Продажи оперативной памяти DRAM растут — лидером рынка остаётся Samsung

Компания TrendForce обнародовала результаты исследования мирового рынка оперативной памяти DRAM в третьем квартале нынешнего года. Спрос на изделия данного типа растёт. Объём отрасли в денежном выражении, как сообщается, достиг $26,6 млрд. Это на 10,2 % больше по сравнению со вторым кварталом нынешнего года.

Продажи оперативной памяти DRAM растут — лидером рынка остаётся Samsung

Источник изображения: Samsung

Крупнейшим поставщиком является южнокорейский гигант Samsung. Его доля составляет 44,0 % против 43,6 % во втором квартале текущего года. На втором месте располагается SK hynix с результатом 27,2 %, а замыкает тройку Micron с 22,9 %. Кроме того, в первую пятёрку ведущих поставщиков входят Nanya Tech и Winbond с результатом 3,2 % и 1,0 % соответственно.

Продажи оперативной памяти DRAM растут — лидером рынка остаётся Samsung

Источник изображения: TrendForce

Таким образом, пять ведущих поставщиков оперативной памяти DRAM сообща контролируют более 98 % мирового рынка. Все прочие поставщики вместе удерживают только 1,7 % мировой отрасли.

Аналитики прогнозируют, что в текущем квартале цены на память DRAM начнут снижаться. Соответственно, упадёт выручка в сегменте оперативной памяти.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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