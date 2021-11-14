Представлены беспроводные наушники X-Boat Pro с кодеком Sony LDAC и необычным дизайном

Представлены беспроводные наушники X-Boat Pro с кодеком Sony LDAC и необычным дизайном

На площадке коллективного финансирования Kickstarter представлен проект любопытной новинки — полностью беспроводных наушников погружного типа X-Boat Pro с уникальным дизайном зарядного футляра.

Источник изображений: Kickstarter / YOBYBO

Модули-вкладыши наделены 13-миллиметровыми излучателями, обеспечивающими звук высокого качества. Реализована поддержка Bluetooth 5.2, а сертификация IPX4 означает защиту от влаги и пыли.

Наушники получили поддержку кодека Sony LDAC. Это технология кодирования сигнала для передачи аудио высокого разрешения. LDAC сохраняет максимальную битовую глубину и диапазон частот 96 кГц/24 бит, обеспечивая высокую эффективность сжатия и воспроизведения.

Представлены беспроводные наушники X-Boat Pro с кодеком Sony LDAC и необычным дизайном

Предусмотрена система активного шумоподавления ANC (Active Noise Cancelling). На внешней стороне вкладышей расположены сенсорные площадки управления.

Главная особенность гаджета — упомянутый зарядный футляр, предполагающий крепление наушников на внешней стороне. Благодаря этому можно быстро извлечь модули и поместить их в уши при помощи одной руки. Открывать при этом футляр не требуется.

Представлены беспроводные наушники X-Boat Pro с кодеком Sony LDAC и необычным дизайном

Заявленное время автономной работы на одной зарядке аккумуляторной батареи достигает пяти часов. С учётом промежуточных подзарядок от футляра этот показатель достигает 40 часов. Подзарядка последнего может выполняться от смартфона через интерфейс USB.

Беспроводные наушники X-Boat Pro доступны для заказа по цене около 100 долларов США. Поставки планируется организовать в январе следующего года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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