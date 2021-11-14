Белый дом отверг план Intel по расширению производства в Китае

По информации агентства Bloomberg, администрация президента США отклонила план Intel по расширению производства в Китае из соображений безопасности. В итоге компания не смогла реализовать идею, которая могла хотя бы частично решить проблему дефицита полупроводниковых компонентов.

Белый дом отверг план Intel по расширению производства в Китае

Источник изображения: #intel#.com

Intel предложила использовать завод в китайском Чэнду для производства кремниевых пластин, сообщили на условиях анонимности источники Bloomberg. Производство могло быть запущено к концу 2022 года, что облегчило бы глобальный кризис поставок. Однако компания в то же время ищет госпомощи для увеличения объёмов исследований и производства в США. Представители администрации президента категорически отвергли данный план. Сложившийся дефицит чипов затрудняет работу технологической и автомобильной отраслей, он обходится компаниям в миллиарды долларов потерянной прибыли и вынуждает предприятия увольнять рабочих. Администрация президента США старается устранить данные проблемы и вернуть производство критически важных компонентов страну — и план Intel не соответствует этой задаче.

Данный инцидент произошёл на фоне того, как в Белом доме начал обсуждаться вопрос о возможном ограничении стратегических инвестиций в Китай. Прорабатывается механизм дополнительной проверки исходящих инвестиций, проводятся консультации с партнёрами на предмет того, как это будет выглядеть. В понедельник президент США планирует провести виртуальную встречу с главой КНР.

Intel наряду с другими чипмейкерами ожидает, когда Конгресс выделит $52 млрд на финансирование исследований и производства внутри страны. Законопроект находится в Палате представителей уже несколько месяцев. Президент и глава Минторга рассматривали эту меру как один из форматов конкуренции с Китаем, а также возможность не допускать дефицита электронных компонентов в долгосрочной перспективе. После консультаций с командой президента Intel передумала расширять производство в Китае, однако такие сценарии могут повториться, а администрации, вероятно, предстоит решить, на каких условиях будет предоставлен грант.

Белый дом отверг план Intel по расширению производства в Китае

Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com

Дефицит чипов стал для США политической проблемой. Автопроизводители теряют более $200 млрд дохода, а работники простаивающих заводов пытаются воздействовать на политиков, чтобы те что-то с этим сделали. Не защищены даже компании с отлаженными цепочками поставок: одна только Apple потеряла из-за дефицита $6 млрд в минувшем квартале. Тем временем глава Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) пытается как-то совладать с повышенным уровнем общественного и правительственного контроля над производством чипов. Бизнес стоимостью $400 млрд оказался полем битвы в растущем противостоянии Китая и США. У отрасли сложные отношения с Китаем, и они ещё сильнее усложнились после начала торговой войны.

Китай является одним из крупнейших потребителей полупроводников и одновременно центром сборки большей части мировой электроники. Чтобы облегчить логистику, многие чипмейкеры, в том числе Intel, построили там заводы. Но теперь они столкнулись с ограничениями американского правительства, которое уже не позволяет экспортировать в Китай передовые технологии. В ответ Intel пытается сменить стратегию и начать производить чипы для других компаний в отрасли — наряду с TSMC и Samsung. Но для этого нужно поддерживать китайских клиентов либо потерять значительную часть рынка. Для полноценного старта новой стратегии Intel уже строит два новых завода рядом с существующим предприятием в американской Аризоне. По словам главы компании Пэта Гелсингера, Intel слишком долго полагалась на азиатское производство. Поэтому сейчас компания активно пытается наладить производство в странах по всему миру, привлекая для этого государственные субсидии. Впрочем, подобную активность проявляют также TSMC и Samsung.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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