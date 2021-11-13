Американские компании поддерживают китайское полупроводниковое производство, несмотря на угрозу нацбезопасности

Американские компании продолжают наращивать объёмы сделок с китайскими чипмейкерами, вызывая обеспокоенность у политиков — последние уверены, что такая тенденция затрудняет усилия Вашингтона по сохранению лидерства США в критически важных технологических отраслях.

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Американские венчурные компании, гиганты полупроводниковой индустрии и частные инвесторы, по данным Wall Street Journal, с 2017 по 2020 год приняли участие в 58 инвестиционных сделках с представителями полупроводниковой промышленности Китая, что более чем вдвое превышает число сделок за предыдущие 4 года. В частности, Intel поддерживает китайскую компанию Primarius Technologies, которая специализируется на инструментах для проектирования чипов. С начала 2020 года китайские филиалы венчурных фирм из Кремниевой долины Sequoia Capital, Lightspeed Venture Partners, Matrix Partners и Redpoint Ventures провели не менее 67 инвестиций в китайские компании, занимающиеся производством чипов. Суммы инвестиций не уточняются, но известно, что инвесторы участвовали в раундах финансирования, по результатам которых китайские стартапы привлекли несколько миллиардов долларов.

Инвестиционный вопрос оказывается горячей точкой в конкуренции между США и Китаем за доминирование в технологиях, которые считаются ключевыми для геополитического превосходства. Полупроводниковая продукция лежит в основе всего — от мобильных телефонов и автомобилей до искусственного интеллекта и ядерного оружия. И с прошлого года она находится в состоянии острого дефицита. Встревоженные объёмами сделок американские политики рассматривают возможность устранения пробелов в законодательстве и регулировании. Пекин тем временем оказался в разгаре стремительной попытки стать самодостаточным в полупроводниковой отрасли, чему способствуют и американские игроки.

В свою защиту американские инвесторы сообщают, что китайские сделки блёкнут в сравнении с внутренними инвестициями. Например, для Intel Capital доля Китая составляет менее 10 % от общего числа сделок. Sequoia и Redpoint заявили, что сделки с Китаем были заключены их партнёрами независимо от офисов в Кремниевой долине. Вашингтон же ужесточает контроль над экспортом американских технологий и планирует потратить миллиарды на укрепление позиций США в разработке и производстве полупроводников. Кроме того, некоторые парламентарии выступают за принятие закона, который ограничит исходящие инвестиции и перевод критически важных цепочек поставок в офшорные юрисдикции.

Пекин тем временем обращается к производству более совершенной продукции, уделяя внимание тем областям, где Китай слаб, а США доминируют. По словам китайских аналитиков, американских инвесторов привлекает перспектива почти гарантированной китайской поддержки. Стартап по производству чипов почти наверняка может получить государственное финансирование, которое поможет ему повысить оценку, ускорить рост или как минимум не даст разориться. Согласно статистике, в 2020 году в Китае было создано более 22000 полупроводниковых компаний, что на 200 % больше, чем годом ранее.

Одним из наиболее активных американских инвесторов в китайское производство является базирующаяся в Сан-Франциско компания Walden International. С 2017 по 2020 год она провела 25 инвестиционных сделок — более 40 % от отслеживаемых аналитиками Rhodium. Не отслеживаются инвестиции китайских филиалов американских компаний, а китайское подразделение Sequoia Capital с 2020 года провело не менее 40 инвестиций в производство чипов, включая направления, в которых США стремятся сохранить лидерство. В частности, средства были вложены в китайские компании MetaX Integrated Circuits и Moore Threads Intelligent Technology Beijing — обе специализируются на графических процессорах, которые используются для обучения искусственного интеллекта, а доминирует здесь американская NVIDIA.

Представитель Sequoia Capital заявила, что инвестиционные подразделения компании в разных регионах принимают решения и действуют независимо. Тем временем поддержанные Sequoia Capital China стартапы не скрывали, что инвестиции пойдут на достижение технологических целей Пекина. Учредитель и глава MetaX Чен Вейлян (Chen Weiliang) в ходе своего выступления заявил, что компания работает с правительством и другими сторонами, «чтобы помочь нашей стране избавиться от зависимости от иностранных высокопроизводительных чипов». Moore Threads также подтвердила, что всего за 100 дней с момента открытия в октябре 2020 года компания привлекла миллиарды юаней от инвесторов, включая Sequoia Capital China, а её «ключевые сотрудники в основном из NVIDIA» и других ведущих американских технологических компаний.

Специалисты в области национальной безопасности и венчурных инвестиций в Китай уверены, что Sequoia и Lightspeed не могут работать отдельно от китайских подразделений. Китайские стартапы выходят на них из-за связей в США , а китайские филиалы инвестиционных компаний, в свою очередь, опираются в своей деятельности на американские офисы.



