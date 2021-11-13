Nvidia представила Jetson AGX Orin — «суперкомпьютер на ладони»

На конференции Nvidia GTC анонсировали Nvidia Jetson AGX Orin — по словам компании, он является самым маленьким, мощным и энергоэффективным «суперкомпьютером», как они сами его называют, для робототехники, автономных и медицинских устройств.

Nvidia представила Jetson AGX Orin — «суперкомпьютер на ладони»

Nvidia

Он способен производить 200 триллионов операций в секунду — как хороший сервер с GPU, но при этом он помещается на ладони.

Jetson AGX Orin содержит графический процессор на архитектуре Nvidia Ampere с частотой 1 ГГц и 2048 ядрами CUDA и двенадцатиядерный процессор Arm Cortex-A78AE с частотой 2ГГц, что обеспечивает 6-кратное увеличение вычислительной мощности в сравнении с прошлым поколением. При этом форм-фактор и выводы обратно совместимы с его предшественником, Jetson AGX Xavier. Благодаря более высокой пропускной способности памяти (204,8 ГБ/с) и поддержке мультимодальных датчиков на машине могут одновременно работать несколько пайплайнов машинного обучения.

Nvidia представила Jetson AGX Orin — «суперкомпьютер на ладони»

Рендер внешнего вида платформы Nvidia

Помимо хорошего «мозга», на платформе установлено 32 ГБ памяти LPDDR5 и 64 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1. Портов также довольно много — пять портов RJ45, четыре порта USB 2.0, DisplayPort 1.4a, четыре узла UART, три SPI, четыре I2S, восемь I2C, два CAN, DMIC, DSPK и GPIO.

Jetson ускоряет работу всего программного стека Nvidia AI, позволяя разработчикам разворачивать большие и сложные модели для решения краевых задач ИИ и робототехники — например, в области обработки естественного языка. Такой возможностью пользуется более 850 000 разработчиков и 6 000 компаний.

Более того — на базе AGX Orin работает Nvidia Clara Holoscan, вычислительная платформа Nvidia для индустрии здравоохранения. Она позволяет разработчикам создавать медицинские устройства, использующие методы машинного обучения. Для них крайне важна высокая вычислительная мощность и малая задержка — в частности, это важно в роботизированной хирургии, эндоскопии и системах диагностической визуализации.

Модуль Jetson AGX Orin и комплект разработчика будут доступны в первом квартале 2022 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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