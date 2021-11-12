Плата Gigabyte Aorus Z690 Xtreme WaterForce с водоблоком СЖО оценена почти $2200

Изображениями флагманской материнской платы Aorus Z690 Xtreme WaterForce от компании Gigabyte поделился портал VideoCardz. Данная новинка является самой продвинутой и наиболее богато оснащённой в модельном ряду плат тайваньского производителя для процессоров Intel Alder Lake.

Источник изображений: Gigabyte / VideoCardz

Материнская плата Aorus Z690 Xtreme WaterForce обладает предустановленным водоблоком для подключения к системе жидкостного охлаждения, который закрывает не только процессорный разъём, но также подсистему питания, что обеспечит стабильную работу процессоров Alder Lake даже при экстремальном разгоне. Кожух водоблока имеет ЖК-дисплей, на который выводится различная полезная информация о состоянии системы.

Обычная версия материнской платы Aorus Z690 Xtreme без водоблока и вариант Xtreme WaterForce очень похожи. Обе оснащены подсистемой питания (VRM) со схемой 20+1+2 и получили по два 8-контактных разъёма для подачи питания на процессор. Ещё одной деталью обеих версий плат является наличие специального кожуха для разъёмов оперативной памяти. Движение свежего воздуха для охлаждения вокруг модулей памяти при такой конструкции безусловно уменьшается, однако Gigabyte заявляет у платы поддержку модулей ОЗУ DDR5 с частотой до 6600 МГц, достижимой посредством профилей разгона XMP 3.0.

В оснащение Aorus Z690 Xtreme также вошли два разъёма PCIe 5.0 x16 и один PCIe 3.0 x16. На первый разъём выделено 16 линий PCIe. Однако при установке двух видеокарт оба разъёма будут работать в режиме x8 / x8. В общей сложности плата получила четыре разъёма M.2 для NVMe-накопителей, каждый из которых поддерживает интерфейс PCIe 4.0 x4.

Также у новинки следует выделить наличие двух сетевых разъёмов. Один из них поддерживает передачу данных со скоростью до 10 Гбит/с, у второго заявлена скорость 2,5 Гбит/с. Поддержка беспроводного стандарта передачи данных Wi-Fi 6E обеспечивается предустановленным контроллером Intel AX210. Также получила два разъёма Thunderbolt 4 (USB Type-C) и множество разъёмом USB 3.2.

По данным VideoCardz, материнская плата Aorus Z690 Xtreme WaterForce будет выпущена очень ограниченным тиражом в 200 единиц. При этом новинка уже появилась в продаже у одного из австралийских ретейлеров, где за неё просят 3000 австралийских долларов или около 2200 долларов США ($2186 по текущему курсу).

Источник изображения: PLE Computers

Даже с учётом эксклюзивности и ограниченного тиража не совсем понятно, почему она должна стоить так дорого.



