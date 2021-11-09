Qualcomm представила платформу Snapdragon Spaces XR для разработчиков AR-приложений

Qualcomm представила платформу Snapdragon Spaces XR для разработчиков AR-приложений

В то время как большинство идей о метавселенной связаны с виртуальной реальностью и подразумевают использование VR-гарнитур для помещения человека в цифровую среду, существуют подходы, которые рассматривают дополненную (AR) или смешанную (XR) реальность. На выставке Augmented World Expo компания Qualcomm представила платформу Snapdragon Spaces XR, которая поможет разработчикам адаптировать их приложения для использования с носимыми AR-устройствами.

Источник изображения: Qualcomm

Сегодняшнее объявление не включает упоминаний о новом оборудовании. Тем не менее Qualcomm объявила о ряде важных партнёрств, которые могут предопределить будущее смешанной реальности. В число партнёров Qualcomm входит Niantic с её платформой Lightship для «реальных приложений метавселенной», а также производители, включая Lenovo, Oppo и Xiaomi. Очки Lenovo ThinkReality A3, основанные на эталонном дизайне Qualcomm XR1 Smart Viewer, станет первым устройством, которое коммерциализирует Snapdragon Spaces в следующем году.

Snapdragon Spaces предназначена для поддержки «открытой» и «кросс-девайсной» экосистемы с API, которые не зависят от оборудования, что позволяет разработчикам ПО работать с различными типами платформ, включая AR-очки и полноразмерные AR-гарнитуры. Qualcomm Snapdragon Spaces поддерживает инструменты знакомые разработчикам, работающими с Unreal Engine 4 и Unity. Платформа уже доступна избранным разработчикам, таким как Holo One и NZXT. Широкое число разработчиков получит доступ к инструментам платформы, включая инструменты для отслеживания рук, распознавания и отслеживания изображений, в начале следующего года.

Qualcomm также объявила о приобретении активов у HINS SAS и её дочерней компании Clay AIR, включая инструменты для отслеживания рук и распознавания жестов. Партнёрство с Wikitude откроет Qualcomm доступ к средствам Snapdragon Spaces для 150 тысяч зарегистрированных на этой платформе разработчиков.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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