TSMC объявила, что вместе с Sony построит в Японии производство чипов стоимостью $7 млрд

TSMC объявила, что вместе с Sony построит в Японии производство чипов стоимостью $7 млрд

Компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) и Sony Group Corp. официально заявили, что построят в Японии новый завод по производству микросхем. Проект оценивается в $7 млрд. Новая фабрика должна снизить нагрузку на мировую индустрию производства полупроводниковой продукции, находящуюся в затяжном кризисе, пишет издание The Wall Street Journal.

Источник изображения: TSMC

Производство чипов на новой японской фабрике начнётся не ранее конца 2024 года, поэтому в краткосрочной перспективе это не поможет решить сложившийся дефицит полупроводниковых компонентов на рынках автомобилестроения и электроники. На фабрике планируется производить чипы на основе более старых техпроцессов 22–28 нм: в этом году наблюдалась нехватка именно таких компонентов, поскольку ведущие компании, занимающиеся производством полупроводников, в основном вкладывались в новые технологические процессы. Ежемесячно новый завод будет обрабатывать до 45 тысяч 300-мм кремниевых пластин.

Строительством новой японской фабрики компания TSMC будет заниматься с полупроводниковым подразделением японского технологического гиганта Sony. Японская компания инвестирует в новый завод около $500 млн, то есть менее 20 % от общей стоимости строительства, указано в пресс-релизе TSMC. Старт строительства запланирован на следующий год.

Фабрику планируют возвести в южной части префектуры Кумамото. В том районе расположен один из заводов Sony, где производятся датчики изображения, которые используются в различных электронных устройствах, включая смартфоны. Отмечается, что в этой местности имеется доступ к достаточному количеству чистой воды, необходимой для производства микросхем.

По словам TSMC и Sony, их инициатива нашла «сильную поддержку со стороны японского правительства». В подробности компании не вдавались, однако премьер-министр Японии Фумио Касида (Fumio Kishida) в понедельник заявил, что правительство планирует выделять субсидии на строительство новых фабрик по выпуску полупроводников в стране.

На новой фабрике TSMC и Sony будут производиться чипы для автомобилей и смартфонов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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