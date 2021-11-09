Акции AMD взлетели на 10 % на фоне заключения партнёрства с Meta

Акции AMD выросли на 10 % на момент закрытия торгов в понедельник после того, как компания объявила, что заключила соглашение с Meta, бывшей Facebook, на поставку процессоров EPYC. Также AMD в ходе мероприятия Accelerated Data Center Premiere представила ряд новых серверных чипов.

Акции AMD взлетели на 10 % на фоне заключения партнёрства с Meta

Источник изображения: Bridget Bennett / Bloomberg / Getty Images

Благодаря состоявшимся анонсам акции AMD за сегодняшнюю торговую сессию выросли с $137,47 до $150,16, а на пике их цена достигала $152,15. Всего же с начала года акции компании прибавили в цене на 63 %.

Новые серверные процессоры помогут компании укрепить свои позиции в борьбе с конкурентами. Уже сейчас AMD отнимает долю рынка у лидера в лице Intel, поскольку провайдеры облачных сервисов, такие как Microsoft, Amazon и Google, всё чаще покупают её чипы. В прошлом месяце генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) заявила, что продажи процессоров для ЦОД удвоились в годовом исчислении в последнем квартале. В результате теперь на долю чипов для центров обработки данных приходится 20 % продаж компании. Чипы для ЦОД являются частью подразделения встраиваемых, корпоративных и частично настраиваемых систем AMD, которое в последнем квартале принесло $1,9 млрд, что на 69 % больше, чем в прошлом году.

Акции AMD взлетели на 10 % на фоне заключения партнёрства с Meta

Источник изображения: Google

Лиза Су отметила: «Мы набираем значительные обороты в секторе центров обработки данных благодаря нашей ведущей продуктовой линейке. Среди наших достижений — переход компании Meta на AMD EPYC для питания своей инфраструктуры и создание Frontier, первого в США эксафлопсного суперкомпьютера, который будет работать на базе процессоров EPYC и ускорителей AMD Instinct».

Как было объявлено на сегодняшнем мероприятии, AMD и Meta совместно работали над созданием открытого, облачного, односокетного сервера на базе процессора EPYC 3-го поколения. Однако детали сделки AMD с Meta будут раскрыты позже на этой неделе во время саммита Open Compute Project.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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