Мобильная версия GeForce RTX 3080 Ti отметилась в базе данных теста Geekbench

Мобильная версия GeForce RTX 3080 Ti отметилась в базе данных теста Geekbench

Похоже, компания NVIDIA действительно собирается выпустить флагманский мобильный графический ускоритель GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU. Информация о нём появилась в базе данных синтетического теста Geekbench, пишет VideoCardz.

Источник изображения: VideoCardz

По имеющимся данным, графический чип GeForce RTX 3080 Ti оснащён 58 вычислительными блоками (потоковыми мультипроцессорами), в каждом из которых содержится по 128 ядер CUDA. В общей сложности это даёт 7424 ядра CUDA. В отличие от настольной версии видеокарты, построенной на базе графического процессора NVIDIA GA102, в основе мобильного варианта используется чип NVIDIA GA103. Он имеет меньше ядер CUDA и получит поддержку урезанной до 256 бит шины памяти.

Мобильная версия GeForce RTX 3080 Ti отметилась в базе данных теста Geekbench

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU. Источник изображения: Geekbench

Мобильная GeForce RTX 3080 Ti оснащается 16 Гбайт видеопамяти. Стандарт памяти тестом Geekbench не подтверждается, но весьма вероятно, речь идёт о GDDR6.

На данный момент производительность ускорителя находится на уровне обычной мобильной GeForce RTX 3080. В тесте OpenCL GeForce RTX 3080 Ti демонстрирует результат в 127 329 баллов, а в Vulkan — 90 114 очков. Для сравнения, обычная мобильная GeForce RTX 3080 набирает в тех же тестах в среднем 128 854 и 91 130 баллов. Вероятно, небольшая разница объясняется «сыростью» графического драйвера.

Мобильная версия GeForce RTX 3080 Ti отметилась в базе данных теста Geekbench

Источник изображения: Geekbench

По данным Geekbench, видеокарта GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU тестировалась в составе игрового ноутбука HP Omen на базе Intel Core i7-12700H ожидаемой мобильной серии Alder Lake-P.

Мобильная версия GeForce RTX 3080 Ti отметилась в базе данных теста Geekbench

Источник изображения: VideoCardz

Согласно последним слухам, NVIDIA представит обновлённую серию мобильных видеокарт GeForce RTX 30-й серии в ходе выставки CES 2022, которая будет проходить в начале января будущего года. Примерно в то же время ожидаются анонсы новых ноутбуков на базе мобильных процессоров AMD Ryzen 6000 от Intel Core 12-го поколения.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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