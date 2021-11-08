Японские власти готовят законодательную базу для субсидирования отечественной полупроводниковой промышленности

Японские власти готовят законодательную базу для субсидирования отечественной полупроводниковой промышленности

В следующем году на западе Японии начнётся строительство предприятия TSMC, которое сосредоточится на производстве 22-нм и 28-нм продукции преимущественно для нужд местных заказчиков. Власти страны разрабатывают законы, которые позволят им на долгосрочной основе субсидировать развитие национальной полупроводниковой отрасли, предприятие TSMC под их требования попадёт первым.

Источник изображения: TSMC

По информации Nikkei Asian Review, к началу декабря парламент Японии должен рассмотреть законопроект, определяющий правила субсидирования строительства новых предприятий, связанных с выпуском полупроводниковой продукции. Сейчас схожий закон направлен на поддержку компаний, занимающихся развитием сетей связи 5G. Выпуск полупроводниковых компонентов должен стать новым приоритетным направлением, на поддержку которого будут выделяться государственные субсидии.

Власти Японии, по неофициальным данным, готовы покрыть до половины затрат TSMC, необходимых для строительства предприятия в префектуре Кумамото, а общий бюджет стройки предварительно оценивается в $8,87 млрд. В проект бюджета на 2021 год уже будет внесена соответствующая сумма, распоряжаться которой будет профильный государственный фонд. Получатели субсидий должны будут соответствовать определённым требованиям. Во-первых, объёмы производства должны быть стабильными, как и темпы его обновления с технологической точки зрения. Во-вторых, при возникновении дефицита компонентов в отрасли предприятия должны иметь возможность нарастить объёмы производства в сжатые сроки. Наконец, особые меры будут приниматься для предотвращения утечки ценных технологий.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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