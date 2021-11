Магазины начали публиковать ожидаемые цены младших моделей процессоров Alder Lake

Канадские ретейлеры начали добавлять в базы данных своих магазинов пока не анонсированные официально младшие модели процессоров Intel Alder Lake. Интернет-детектив momomo_us обнаружил у одного из них цены на модели Core i5-12700F, Core i5-12400F и Core i5-12400. Все указанные чипы не имеют разблокированного множителя, а F-версии также лишены встроенного графического ядра.

Источник изображения: Intel

По данным одного из ретейлеров, стоимость Core i5-12700F составляет 445 канадских долларов ($365 US). Таким образом этот чип будет примерно на 75 канадских долларов ($60 US) дешевле K-версии процессора, которая уже поступила в продажу. Модель Core i5-12400F оценивается в 249 канадских долларов или 200 долларов США , а версия Core i5-12400 — в 287 канадских долларов или $230 US. Оба — дороже своих предшественников, чья стоимость составляет 157 и 187 долларов США соответственно.

Источник изображения: momomo_us

Кроме того, появилась информация о первом представителе серии Core i3 поколения Alder Lake. Модель Core i3-12100F, которой приписывают четыре высокопроизводительных P-ядра с поддержкой 8 виртуальных потоков, оценивается продавцом в 148 канадских долларов или около $120 US. Продавец также указал базовую частоту для всех заявленных чипов, которая, весьма вероятно, относится к высокопроизводительным P-ядрам.

Поскольку спецификации младших моделей процессоров Intel Core 12-го поколения официально пока не были подтверждены, приходится полагаться на данные слухов. Ниже представлены предполагаемые конфигурации чипов, а также частоты ожидаемых младших моделей процессоров Intel по версии 3DCenter.org.

Источник изображения: 3DCenter.org

Официальный анонс младших моделей Alder Lake состоится не ранее января будущего года.