Магазины начали публиковать ожидаемые цены младших моделей процессоров Alder Lake

Канадские ретейлеры начали добавлять в базы данных своих магазинов пока не анонсированные официально младшие модели процессоров Intel Alder Lake. Интернет-детектив momomo_us обнаружил у одного из них цены на модели Core i5-12700F, Core i5-12400F и Core i5-12400. Все указанные чипы не имеют разблокированного множителя, а F-версии также лишены встроенного графического ядра.

Магазины начали публиковать ожидаемые цены младших моделей процессоров Alder Lake

Источник изображения: Intel

По данным одного из ретейлеров, стоимость Core i5-12700F составляет 445 канадских долларов ($365 US). Таким образом этот чип будет примерно на 75 канадских долларов ($60 US) дешевле K-версии процессора, которая уже поступила в продажу. Модель Core i5-12400F оценивается в 249 канадских долларов или 200 долларов США, а версия Core i5-12400 — в 287 канадских долларов или $230 US. Оба — дороже своих предшественников, чья стоимость составляет 157 и 187 долларов США соответственно.

Магазины начали публиковать ожидаемые цены младших моделей процессоров Alder Lake

Источник изображения: momomo_us

Кроме того, появилась информация о первом представителе серии Core i3 поколения Alder Lake. Модель Core i3-12100F, которой приписывают четыре высокопроизводительных P-ядра с поддержкой 8 виртуальных потоков, оценивается продавцом в 148 канадских долларов или около $120 US. Продавец также указал базовую частоту для всех заявленных чипов, которая, весьма вероятно, относится к высокопроизводительным P-ядрам.

Поскольку спецификации младших моделей процессоров Intel Core 12-го поколения официально пока не были подтверждены, приходится полагаться на данные слухов. Ниже представлены предполагаемые конфигурации чипов, а также частоты ожидаемых младших моделей процессоров Intel по версии 3DCenter.org.

Магазины начали публиковать ожидаемые цены младших моделей процессоров Alder Lake

Источник изображения: 3DCenter.org

Официальный анонс младших моделей Alder Lake состоится не ранее января будущего года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
NVIDIA готовит к выпуску мобильные GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3080 Ti, если слухи верныNVIDIA готовит к выпуску мобильные GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3080 Ti, если слухи верны
Квартальные продажи хромбуков рухнули почти на третьКвартальные продажи хромбуков рухнули почти на треть
Apple M1 Pro и M1 Max уверенно обогнали флагманские процессоры AMD и Intel по однопоточной производительностиApple M1 Pro и M1 Max уверенно обогнали флагманские процессоры AMD и Intel по однопоточной производительности
Первые 20-Тбайт жёсткие диски Western Digital с OptiNAND будут поставлены в ноябреПервые 20-Тбайт жёсткие диски Western Digital с OptiNAND будут поставлены в ноябре
Razer представила беспроводные мышь Pro Click Mini и клавиатуру Pro Type Ultra с низким уровнем шума и высокой автономностьюRazer представила беспроводные мышь Pro Click Mini и клавиатуру Pro Type Ultra с низким уровнем шума и высокой автономностью
Блок рекламы


Похожие новости
Первые результаты тестов Intel Alder Lake в Cinebench R20 и R23: флагманский Core i9-12900K почти догнал Ryzen 9 5950XПервые результаты тестов Intel Alder Lake в Cinebench R20 и R23: флагманский Core i9-12900K почти догнал Ryzen 9 5950X
ASRock и Razer выпустили материнскую плату Z690 Taichi Razer Edition для процессоров Intel Alder LakeASRock и Razer выпустили материнскую плату Z690 Taichi Razer Edition для процессоров Intel Alder Lake
ASUS представила большой ассортимент материнских плат на базе Intel Z690 для чипов Alder LakeASUS представила большой ассортимент материнских плат на базе Intel Z690 для чипов Alder Lake
Выяснились официальные характеристики и цены процессоров Intel Alder Lake-S в преддверии анонсаВыяснились официальные характеристики и цены процессоров Intel Alder Lake-S в преддверии анонса
Глава Intel убеждён, что процессоры Alder Lake помогут компании увеличить долю рынкаГлава Intel убеждён, что процессоры Alder Lake помогут компании увеличить долю рынка
Вышли ноутбуки Vaio SX12 и SX14 на платформе Intel Tiger LakeВышли ноутбуки Vaio SX12 и SX14 на платформе Intel Tiger Lake
Arm предложила способ сократить сроки разработки процессоров с пяти до трёх летArm предложила способ сократить сроки разработки процессоров с пяти до трёх лет
Продажи Core i9-12900K и других старших Alder Lake стартуют 4 ноябряПродажи Core i9-12900K и других старших Alder Lake стартуют 4 ноября
AMD сообщила о падении производительности своих процессоров до 15 % в Windows 11, но пообещала всё исправитьAMD сообщила о падении производительности своих процессоров до 15 % в Windows 11, но пообещала всё исправить
В нидерландском Amazon появился Intel Core i9-12900K за €847 и другие процессоры Alder LakeВ нидерландском Amazon появился Intel Core i9-12900K за €847 и другие процессоры Alder Lake
Последние новости
Подгружаем последние новости