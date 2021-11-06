Корейские чипмейкеры не готовы раскрыть Вашингтону коммерческую тайну

Компании Samsung Electronics и SK Hynix планируют изъять подробную информацию из предоставляемых Вашингтону данных, связанных с глобальным дефицитом полупроводниковых компонентов. Решение опустить подробности связано со стремлением чипмейкеров защитить коммерческую тайну.

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Samsung и SK Hynix являются крупнейшими производителями модулей памяти, и они вошли в число компаний, которым американское правительство направило запрос на предоставление информации. Вашингтону это потребовалось для лучшего понимания причин кризиса, который привёл к резкому сокращению производства автомобилей. Крайний срок подачи информации — 8 ноября, и Министерство торговли США заявило, что в зависимости от количества и качества данных оно может настоять на предоставлении ответов.

«Объём запрошенных США данных таков, что если вся необходимая информация будет опубликована, это подорвёт конкуренцию и упростит клиенту выбор того или иного производителя», — заявил на условиях анонимности источник агентства Reuters. Данный инцидент вызвал такую обеспокоенность в Южной Корее, что министр промышленности Мун Сон Ук (Moon Sung-Wook) решил обсудить вопрос с главой американского Минторга Джиной Раймондо (Gina Raimondo) в ходе вашингтонской встречи на следующей неделе.

Запрос включает в себя 26 тем, касающихся данных по запасам, заказам, продажам — от «повседневной» информации до стратегических вопросов, включая планы по расширению мощности, указание трёх основных клиентов по каждому продукту и их доли в продажах. Производители модулей памяти действительно могут потерять прибыль в случае публикации данных по запасам и ценам, поскольку, как уточнил один из источников Reuters, «одно решение используется во множестве устройств». Глобальный дефицит чипов в первую очередь касается компонентов, которые производятся на заказ, в то время как модули памяти выпускаются в массовых объёмах.

В ответ на запрос Вашингтона тайваньская ASE Technology Holding подала документы с множеством пустых столбцов, а израильская Tower Semiconductor не стала указывать своих клиентов, приведя только их сферы деятельности. TSMC просто отказалась передавать конфиденциальную информацию. Всего информацию передали 13 компаний.



