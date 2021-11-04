Apple M1 Pro и M1 Max уверенно обогнали флагманские процессоры AMD и Intel по однопоточной производительности

По мере того, как первые покупатели получают на руки новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro, в Сети появляется больше подробностей о производительности этих систем, включая результаты разнообразных синтетических тестов. Энтузиасты протестировали новые флагманские ноутбуки Apple в тесте однопоточной производительности PassMark, где они продемонстрировали преимущество над лучшими на рынке x86-совместимыми процессорами.

Источник изображения: Apple

Рейтинговая таблица PassMark демонстрирует, что по однопоточной производительности свежие чипсеты Apple опережают такие процессоры, как Intel Core i9-11900K и AMD Ryzen 9 5950X. Забавно, что первое место в рейтинге c результатом в 3880 баллов занимает M1 Pro, а не более продвинутый M1 Max, который набрал 3858 очков. Однако разрыв достаточно мал, так что его можно списать на погрешность. Стоит отметить, что оба чипа используют десятиядерные CPU с тактовой частотой 3,2 ГГц, поэтому неудивительно, что они демонстрируют примерно одинаковые результаты.

Источник изображения: PassMark

Согласно результатам теста, новые чипсеты Apple превосходят лучшие процессоры, которые могут предложить AMD и Intel , по крайней мере на данный момент. Напомним, что Intel недавно анонсировала процессоры Alder Lake, которые поступят в продажу 4 ноября, а AMD работает над решениями на базе Zen 3+.

Что касается чипов Apple , флагманский M1 Max содержит 57 миллиардов транзисторов. Он может похвастаться десятиядерным центральным процессором, 32-ядерным GPU и 16-ядерным нейронным процессором. Чипсет может быть дополнен до 64 Гбайт оперативной памяти с пропускной способностью до 400 Гбайт/с. В свою очередь Apple M1 Pro состоит из 33,7 миллиарда транзисторов. В состав чипсета может входить десяти- или восьмиядерный процессор, 16-ядерный GPU и 16-ядерный нейронный процессор. Объём оперативной памяти, входящий в состав чипсета, может достигать 32 Гбайт. Её пропускная способность составляет 200 Гбайт/с.



