NVIDIA готовит к выпуску мобильные GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3080 Ti, если слухи верны

Компания NVIDIA в обозримом будущем может выпустить мобильные графические ускорители GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU и GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU. Информация об этих графических процессорах была обнаружена в постоянно обновляемой базе идентификационных кодов различных PCI-устройств PCI-ID Repository. Это означает, что лэптопы с этими видеокартами, где-то уже «засветились».

NVIDIA готовит к выпуску мобильные GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3080 Ti, если слухи верны

Источник изображения: NVIDIA

В базе данных PCI-ID Repository указывается, что мобильная GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU использует графический процессор NVIDIA GA104, который также применяется в мобильных версиях GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070. В свою очередь старшему GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU приписывается чип NVIDA GA103. Младшая мобильная GeForce RTX 3070 Ti имеет идентификатор GN20-E6, старшая модель — GN20-E8.

NVIDIA готовит к выпуску мобильные GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3080 Ti, если слухи верны

Источник изображения: PCI Devices DB

NVIDIA готовит к выпуску мобильные GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3080 Ti, если слухи верны

Источник изображения: PCI Devices DB

На данный момент неизвестно, какое количество ядер CUDA будет использоваться в GPU обеих карт. Однако зная количество ядер CUDA мобильной GeForce RTX 3080 Laptop GPU и GeForce RTX 3070 Laptop GPU — соответственно 6144 и 5120 ядер CUDA, — можно предположить, что GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU получит около 5600 ядер. У старшей RTX 3080 Ti их может быть более 7000.

Уровень энергопотребления GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU и GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU должен быть близок к обычным мобильным GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080. Напомним, что для модели GeForce RTX 3080 он составляет более 150 Вт, а для GeForce RTX 3070 — 125 Вт. Можно предположить, что максимальный показатель энергопотребления той же мобильной GeForce RTX 3070 Ti будет на уровне 130–145 Вт.

NVIDIA готовит к выпуску мобильные GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3080 Ti, если слухи верны

Источник изображения: VideoCardz

Угадать уровень производительности видеокарт уже сложнее. К сожалению, в мире лэптопов на базе мобильных видеокарт NVIDIA Ampere вполне обыденными являются примеры, когда мобильная GeForce RTX 3070 может быть быстрее мобильной GeForce RTX 3080 просто потому, что у последней производитель занизил энергопотребление.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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