ASUS представила 13-дюймовый гибридный ноутбук Vivobook 13 Slate OLED на процессоре Intel Pentium

Компания ASUS представила Vivobook 13 Slate OLED — 13-дюймовый ноутбук-трансформер с отсоединяемой клавиатурой, что позволяет использовать его и как ноутбук, и как планшет. Новинка может похвастаться OLED-дисплеем и построена на базе четырёхъядерного процессора Intel .

В основе Vivobook 13 Slate OLED используется энергоэффективный четырёхъядерный процессор Intel Pentium Silver N6000 с диапазоном рабочих частот от 1,1 до 3,3 ГГц. Лэптоп не оснащён дискретной видеокартой, поэтому за графику здесь отвечает встроенное графическое ядро Intel UHD Graphics. Компанию процессору могут составить 4 или 8 Гбайт встроенной оперативной памяти LPDDR4X. На выбор также будут предлагаться две комплектации постоянной памяти: либо в виде памяти eMMC объёмом 128 Гбайт, либо в виде NVMe-накопителя PCIe 3.0 x4 объёмом 128 или 256 Гбайт.

Лэптоп получил 13,3-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 16:9 и разрешением Full HD (1920 ? 1080 пикселей). Матрица обладает пиковым показателем яркости 550 кд/м2, 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, поддержкой технологии Dolby Vision и сертификацией DisplayHDR True Black 500.

Для новинки также заявляется поддержка беспроводных стандартов Wi-Fi 6 (802.11 ax) с технологией ASUS WiFi Master и Bluetooth 5.2. Так как лэптоп обладает отсоединяемой клавиатурой, то его можно использовать в качестве большого планшета. Для этих целей производитель предусмотрел в комплекте Vivobook 13 Slate OLED цифровой стилус ASUS Pen 2.0. Он работает с протоколом Microsoft Pen Protocol 2.0, поддерживает частоту опроса 266 Гц и способен распознавать 4096 уровней давления, а также силу нажатия от 5 до 350 граммов. Четыре сменных наконечника стилуса имитируют привычные грифели простых карандашей жёсткостью 2H, H, HB и B для создания художественных скетчей и зарисовок от руки. Подзарядка устройства осуществляется через USB Type-C, а с лэптопом стилус работает по протоколу Bluetooth.

В оснащение Vivobook 13 Slate OLED входят два разъёма USB 3.2 Gen2 Type-C с поддержкой подключения внешних дисплеев и технологии Power Delivery, один 3,5-мм комбинированный аудиоразъём, а также один слот для карты памяти microSD. Лэптоп получил аудиосистему из четырёх широкодиапазонных динамиков с поддержкой технологии пространственного звучания Dolby Atmos и оснащён батарей ёмкость 50 Вт·ч, которую можно подзарядить до 60 % всего за 39 минут.

Дополнительно у Vivobook 13 Slate OLED можно выделить наличие двух камер: 5-мегапиксельная веб-камера расположена на фронтальной стороне, 13-мегапиксельная находится на задней панели и служит для съёмки фото и видео. В качестве операционной системы новинка использует Windows 11.

Ноутбук Vivobook 13 Slate будет доступен в четырёх темах оформления: помимо стандартной версии, в начале 2022 года устройство предложит оформление в стиле карго (Cargo Edition), а также два варианта художественного оформления (Artist Edition).

О ценах и сроках поступления в продажу 13-дюймового ноутбука-трансформера с отсоединяемой клавиатурой производитель, к сожалению, не сообщает.



