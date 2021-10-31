Производственные мощности GlobalFoundries полностью забронированы до 2023 года

На этой неделе контрактный производитель полупроводниковой продукции GlobalFoundries, принадлежащий фонду Mubadala Investment из ОАЭ , завершил публичное размещение акций. На фоне этого события рыночная капитализация компании выросла до $26 млрд. Теперь же стало известно, что производственные мощности GlobalFoundries будут загружены заказами до 2023 года.

Изображение: Mary Thompson / CNBC

Очевидно, GlobalFoundries необходимо убедить инвесторов в том, что компания находится на волне повышенного спроса на разные чипы, который обусловлен глобальным дефицитом полупроводников и который не исчезнет, когда ситуация улучшится. По мнению генерального директора GlobalFoundries Тома Колфилда (Tom Caulfield), нехватка чипов может продлиться до 2023 года или даже дольше. «Я думаю, что большую часть следующих 5-10 лет мы будем преследовать предложение, а не спрос», — считает Колфилд.

Автомобильные компании, производители электроники и бытовой техники последнее время испытывают острую нехватку чипов, которые необходимы для создания самых разных продуктов. Например, Apple объявила, что из-за нехватки полупроводниковой продукции объём продаж в праздничный сезон сократится более чем на $6 млрд. Примечательно, что дефицит в первую очередь затрагивает чипы, для производства которых используются не самые передовые технологии. На производстве именно такой продукции специализируется GlobalFoundries.

Прибыльность бизнеса по производству чипов тесно связана с загрузкой производственных мощностей. Согласно имеющимся данным, в 2020 году мощности GlobalFoundries использовались на 84 %, что обусловлено замедлением темпов роста в начале пандемии коронавируса. Об этом сообщил сам Том Колфилд, добавив, что в настоящее время заказы на производство размещены вплоть до 2023 года. Похоже, GlobalFoundries может рассчитывать на стабильный рост, по крайней мере до тех пор, пока глобальный дефицит чипов не будет ликвидирован.



