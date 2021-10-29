Canon PowerShot PX — домашняя камера наблюдения для создания памятных фото и видео за €499

Компания Canon представила камеру видеонаблюдения PowerShot PX, которая позиционируется так же и как инструмент создания памятных фото и видео. Достаточно просто разместить её в комнате, после чего она будет автоматически фотографировать и записывать видео, опираясь на функцию распознавания объектов, а встроенная система кадрирования и сортировки снимков подберёт лучшие кадры для последующего просмотра.

Canon PowerShot PX — домашняя камера наблюдения для создания памятных фото и видео за €499

Изображение: Canon

Отметим, что подобные устройства появляются не впервые. Ещё в 2018 году на рынок вышла камера Google Clips аналогичной направленности, которая в большей степени опиралась на специальный алгоритм при выборе моментов для создания фото или начала записи видео. Устройство получило неоднозначную оценку, но многие пользователи сошлись во мнении, что для камеры за $249 Clips снимает недостаточно хороший контент, как с точки зрения качества, так и в плане выбора моментов.

PowerShot PX определённо не решает ценовой вопрос, поскольку розничная стоимость новой камеры Canon составляет €499. Что касается технических характеристик, то PowerShot PX оснащена 11,7-мегапиксельным CMOS-датчиком, который позволяет создавать изображения соответствующего разрешения, а также записывает видео формата Full HD (1920 x 1080 пикселей). Для хранения материалов предусмотрена карта памяти microSD ёмкостью 16 Гбайт. Отдельного упоминания заслуживает механическая система поворота и наклона камеры, обеспечивающая угол обзора в 340° по горизонтали и 110° по вертикали.

В камере предусмотрены модули беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, которые могут использоваться для передачи отснятого материала на компьютер или в специальное приложение для мобильных устройств. Поддерживается функция голосового управления, благодаря которой пользователь может скомандовать начало съёмки в любой момент. Несмотря на то, что PowerShot PX выглядит привлекательнее аналога от Google в плане доступных функций, стоимость устройства может оказаться слишком высокой для того, чтобы оно могло стать массовым продуктом.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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