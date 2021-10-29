Nikon представила флагманскую беззеркальную камеру Z9 с поддержкой видео в формате 8К

Компания Nikon анонсировала фотоаппарат Z9 — беззеркальную модель флагманского уровня. Устройство оборудовано новой полнокадровой КМОП-матрицей разрешением 45,7 Мп и быстрым процессором обработки изображений EXPEED 7.

Здесь и ниже изображения Nikon

Устройство выполнено в корпусе из магниевого сплава. Система автоматической фокусировки включает 493 точки, 405 из которых поддерживают автоматический выбор зоны АФ, а 10 режимов зоны АФ позволяют оптимизировать настройку для любых задач. Передовая система обнаружения с ИИ и машинным обучением одновременно определяет до девяти разных типов объектов.

Фотоаппарат поддерживает запись видеоматериалов в формате 8К с разрешением 7680 x 4320 точек и скоростью до 30 кадров в секунду. Возможна последовательная фотосъёмка с частотой до 30 кадров в секунду.

В оснащение входит 3,2-дюймовый дисплей с изменяемым положением. Реализована поддержка сенсорного управления. Есть электронный видоискатель со 100-процентным охватом кадра.

Камера снабжена адаптером беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой частотных диапазонов 2,4 и 5 ГГц. Предусмотрены интерфейсы USB 3.2 Gen 1 и HDMI.

«Каждая деталь этой фотокамеры говорит о том, что она создана для серьезной работы. Ее эргономические особенности, например, расположение кнопок, совершенствовались с учетом отзывов профессиональных фотографов. По прочности она превосходит фотокамеру D6, позволяя работать даже в самых суровых условиях», — говорит разработчик.

Цена составляет 5500 долларов США без оптики в комплекте. Продажи начнутся до конца текущего года.



