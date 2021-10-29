ASUS представила большой ассортимент материнских плат на базе Intel Z690 для чипов Alder Lake

Компания ASUS анонсировала новые материнские платы с чипсетом Intel Z690, предназначенные для построения игровых настольных компьютеров, систем для энтузиастов и рабочих станций на базе новых процессоров Intel Core 12-го поколения.

ASUS представила большой ассортимент материнских плат на базе Intel Z690 для чипов Alder Lake

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Самая старшая из новинок носит название ROG Maximus Z690 Extreme. Модель предлагает поддержку памяти DDR5, подсистему питания по схеме 24+1 (до 105 А), дроссели MicroFine, конденсаторы премиального уровня и массивный холоднокованый радиатор. Реализована поддержка Wi-Fi 6E, 10G и 2.5G Ethernet, PCIe 5.0 M.2, USB 3.2 Gen2x2 и Thunderbolt 4.

Кроме того, анонсирована плата ROG Maximus Z690 Extreme Glacial. Она обладает теми же возможностями, что и модель ROG Maximus Z690 Extreme, но наделена системой жидкостного охлаждения.

ASUS представила большой ассортимент материнских плат на базе Intel Z690 для чипов Alder Lake

Материнская плата ROG Maximus Z690 Apex станет отличным решением для тех, кто ищет решение для экстремального разгона процессора и модулей памяти с использованием жидкого азота. Сократив количество слотов DIMM до двух, инженеры ROG смогли оптимизировать разводку, чтобы достичь непревзойденной целостности сигнала для работы модулей памяти DDR5 на высочайшей тактовой частоте 6600 МГц. На материнской плате ROG Maximus Z690 Apex имеются переключатель режима Slow Mode, джампер LN, разъемы для температурных датчиков и восемь контактных площадок ProbeIt для измерения напряжения в процессе разгона.

Кроме того, анонсированы платы ROG Maximus Z690 Formula, ROG Maximus Z690 Hero, ROG Strix Z690-E Gaming WiFi, ROG Strix Z690-F Gaming WiFi, ROG Strix Z690-G Gaming WiFi, ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4 и ROG Strix Z690-I Gaming WiFi. Модели с обозначением WiFi наделены встроенным адаптером беспроводной связи. Во всех новинках используются высококачественные дроссели и долговечные конденсаторы.  


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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