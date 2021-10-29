Глава Intel уверен в способности компании ускорить закон Мура в ближайшие десять лет

Ещё на квартальной отчётной конференции генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) ссылался на готовность компании освоить пять новых техпроцессов за четыре года и к середине десятилетия обойти конкурентов. На вчерашнем мероприятии, частично приуроченном к анонсу процессоров Alder Lake, он заявил о способности Intel не только вернуть закон Мура в прежнее русло, но и ускорить его действие.

Глава Intel уверен в способности компании ускорить закон Мура в ближайшие десять лет

Источник изображения: PCWorld

Напомним, под законом Мура понимается эмпирическое правило, сформулированное в конце шестидесятых годов одним из основателей корпорации Intel Гордоном Муром (Gordon Moore). Это правило гласит, что плотность размещения транзисторов на единице площади кристалла полупроводникового компонента удваивается каждые полтора–два года. К 2015 году тогдашнее руководство Intel в лице Брайана Кржанича (Brian Krzanich) вынуждено было признать, что действие закона Мура замедляется, и теперь нормой считается удвоение плотности размещения транзисторов раз в два с половиной года.

Патрик Гелсингер теперь заявляет, что «закон Мура жив и чувствует себя хорошо». По словам действующего главы Intel, в ближайшие десять лет компания не только будет придерживаться этого правила, но и ускорит его действие. «Мы даже изогнём кривую, заставляя (плотность размещения транзисторов) удваиваться быстрее, чем раз в два года. И мы не успокоимся, пока не переберём всю периодическую таблицу элементов. Мы, как проводники закона Мура, будем без устали двигаться по пути инноваций в магии кремния», — заявил Патрик Гелсингер на этой неделе.

Подобная уверенность зиждется на нескольких инновациях. Прежде всего, к середине текущего десятилетия Intel рассчитывает освоить сверхжёсткую ультрафиолетовую литографию с высоким значением числовой апертуры (High NA EUV). Компания ASML литографическое оборудование нового поколения первой начнёт поставлять именно Intel. Во-вторых, компания рассчитывает перейти на использование новой структуры транзисторов, RibbonFET, а также компоновки PowerVia, предусматривающей размещение силовой разводки с оборотной стороны кристалла. Наконец, по словам Гелсингера, не следует умалять роль прогрессивной компоновки самих кристаллов в упаковке чипа. Технология Foveros Omni позволяет наращивать кристаллы ярусами один над другим, повышая результирующую плотность размещения транзисторов на единице площади.

Глава Intel также убеждён, что никому из конкурентов не удастся двигаться подобными темпами, и компания будет обладать «комфортным преимуществом» над всеми остальными игроками отрасли. Подобные усилия потребуют огромных капитальных затрат, и не все инвесторы разделяют оптимизм нынешнего руководства Intel. Во всяком случае, на ближайшие два или три года придётся смириться со снижением нормы прибыли.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Планы Intel не впечатлили инвесторов, курс акций компании просел на 12 %Планы Intel не впечатлили инвесторов, курс акций компании просел на 12 %
Вышли ноутбуки Vaio SX12 и SX14 на платформе Intel Tiger LakeВышли ноутбуки Vaio SX12 и SX14 на платформе Intel Tiger Lake
Jonsbo готовит алюминиевые ПК-корпуса D30 и D40 с лаконичным дизайномJonsbo готовит алюминиевые ПК-корпуса D30 и D40 с лаконичным дизайном
Intel прекратит производство более 30 контроллеров и карт Ethernet из-за дефицита чиповIntel прекратит производство более 30 контроллеров и карт Ethernet из-за дефицита чипов
Intel показала, что Core i9-12900K быстрее Ryzen 9 5950X, но в этих тестах Windows 11 забыли пропатчитьIntel показала, что Core i9-12900K быстрее Ryzen 9 5950X, но в этих тестах Windows 11 забыли пропатчить
Блок рекламы


Похожие новости
Intel показала, что Core i9-12900K быстрее Ryzen 9 5950X, но в этих тестах Windows 11 забыли пропатчитьIntel показала, что Core i9-12900K быстрее Ryzen 9 5950X, но в этих тестах Windows 11 забыли пропатчить
Выяснились официальные характеристики и цены процессоров Intel Alder Lake-S в преддверии анонсаВыяснились официальные характеристики и цены процессоров Intel Alder Lake-S в преддверии анонса
Intel прекратит производство более 30 контроллеров и карт Ethernet из-за дефицита чиповIntel прекратит производство более 30 контроллеров и карт Ethernet из-за дефицита чипов
Глава Intel убеждён, что процессоры Alder Lake помогут компании увеличить долю рынкаГлава Intel убеждён, что процессоры Alder Lake помогут компании увеличить долю рынка
Планы Intel не впечатлили инвесторов, курс акций компании просел на 12 %Планы Intel не впечатлили инвесторов, курс акций компании просел на 12 %
Германия, Франция и Италия остаются фаворитами при выборе площадки для новых предприятий Intel в ЕвропеГермания, Франция и Италия остаются фаворитами при выборе площадки для новых предприятий Intel в Европе
Вышли ноутбуки Vaio SX12 и SX14 на платформе Intel Tiger LakeВышли ноутбуки Vaio SX12 и SX14 на платформе Intel Tiger Lake
Дефицит полупроводников сохранится до 2023 года, считает глава IntelДефицит полупроводников сохранится до 2023 года, считает глава Intel
MSI показала первые изображения материнских плат MEG, MPG и MAG на чипсете Intel Z690MSI показала первые изображения материнских плат MEG, MPG и MAG на чипсете Intel Z690
Intel слишком поздно нацелилась на рынок контрактных услуг, как считают экспертыIntel слишком поздно нацелилась на рынок контрактных услуг, как считают эксперты
Последние новости
Подгружаем последние новости