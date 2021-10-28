Intel показала, что Core i9-12900K быстрее Ryzen 9 5950X, но в этих тестах Windows 11 забыли пропатчить

Компания Intel заявляет, что её новый настольный флагман Core i9-12900K является «лучшим процессором для игр». В подтверждение своих слов производитель предоставил график, на котором система с новым чипом действительно оказывается быстрее конкурента в лице AMD Ryzen 9 5950X в 7 из 9 играх. Только оказалось, что Intel тестировала чипы с использованием Windows 11 без обновлений, исправляющих проблемы с производительностью процессора AMD.

Источник изображений: Intel

«Очевидно, что мы не могли бы создать лучший игровой процессор, если бы не принимали в расчёт решения конкурентов. И мы считаем, что имеем право заявить о том, что Intel Core i9-12900K является лучшим игровым процессором, поскольку он оказался быстрее в большинстве из 31 протестированных игровых проектов по сравнению с конкурентными решениями», — заявил в ходе презентации управляющий отдела игровых решений Intel Маркус Кеннеди (Marcus Kennedy).

Вопрос в том, что сравнительное тестирование процессора Intel Core i9-12900K и его конкурента Ryzen 9 5950X проводилось в операционной системе Windows 11 ещё до выпуска необходимых патчей для ОС и свежих драйверов чипсета, которые решают проблему падения производительности у большинства процессоров AMD по сравнению с Windows 10. Напомним, что она была связана с неправильной работой планировщика новой операционной системы и повышением задержек в работе кеш-памяти L3.

Игровая производительность Core i9-12900K, Ryzen 9 5950X и Core i9-11900K

Компании Microsoft и AMD совместными усилиями уже выпустили необходимые обновления. По словам AMD, после установки этого ПО её совместимые с Windows 11 процессоры демонстрируют ожидаемый уровень производительности, не хуже, чем на Windows 10.

Intel говорит, что по-прежнему уверена в своих заявлениях о «лучшем игровом процессоре», несмотря на то, что чип AMD тестировался в условиях, не позволяющих раскрыть его полный потенциал. По мнению компании, Core i9-12900K сможет сохранить звание лидера и после выпуска необходимых обновлений для Windows 11.

«Мы понимаем, что скоро должно выйти программное обновление для Windows 11. Как только это случится, мы собираемся провести повторные сравнительные тесты во всех играх, включая киберспортивный тайтлы, и снова заявим о превосходстве игровой производительности нашего процессора по их итогам. Как только мы получим новые данные, мы обещаем поделиться ими с вами. Однако повторюсь, мы уверены, что даже с выходом патчей мы сохраним лидерство», — сказал Кеннеди в записанном заранее видео с презентацией новых процессоров Alder Lake.

Intel также заявляет, что Core i9-12900K превзойдёт своих конкурентов даже без помощи нового стандарта оперативной памяти DDR5, поддержку которого имеют новые процессоры Alder Lake и не имеют процессоры AMD актуальных поколений. Компания также уверена, что её новый флагманский процессор показывает себя лучше конкурентов в продуктивных приложениях и задачах, связанных с созданием цифрового контента.

Рабочая производительность Core i9-12900K

Производительность Core i9-12900K в задачах по созданию цифрового контента

Проверить заявления Intel мы сможем 4 ноября, когда процессоры Alder Lake поступят в официальную продажу и начнут появляться их первые независимые обзоры.



