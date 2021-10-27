Выяснились официальные характеристики и цены процессоров Intel Alder Lake-S в преддверии анонса

Портал VideoCardz поделился официальной информацией о технических характеристиках и ценах новых процессоров Intel Core 12-го поколения. Напомним, что анонс чипов Alder Lake-S состоится сегодня вечером. Будут представлены шесть старших моделей. В продажу они поступят 4 ноября.

Выяснились официальные характеристики и цены процессоров Intel Alder Lake-S в преддверии анонса

Источник изображений: VideoCardz

Флагманская модель Core i9-12900K новой серии процессоров Alder Lake оснащена 16 ядрами (8 производительных и 8 энергоэффективных), способных обрабатывать 24 виртуальных потока с частотой до 5,2 ГГц. По данным просочившихся слайдов, чип не поддерживает технологию Thermal Velocity Boost. Рекомендованная стоимость процессора составляет $589, что на $50 дороже актуальной флагманской модели Core i9-11900K при её запуске. KF-версия нового процессора, лишённая встроенного графического ядра UHD Graphics 770 с архитектурой Intel Xe, получила рекомендованную стоимость в $564, что на 51 доллар дороже предшественника.

Модель процессора Core i7-12700K предложит 12 ядер (8 производительных и 4 энергоэффективных) с поддержкой 20 потоков и с частотой до 5,0 ГГц. Этот процессор оценивается Intel в $409, а KF-версия чипа без встроенной графики обладает рекомендованной ценой в $384. Таким образом, по сравнению с предшественниками каждая версия нового чипа оценивается на 10 долларов дороже.

Выяснились официальные характеристики и цены процессоров Intel Alder Lake-S в преддверии анонса

Модель Core i5-12600K предложит 10 ядер с поддержкой 16 виртуальных потоков. Процессор получил 6 производительных и 4 энергоэффективных ядра. В отличие от старших моделей Core i7 и Core i9 этот процессор не обладает поддержкой технологии Intel Turbo Boost Max 3.0. Заявленная максимальная частота производительных ядер Core i5-12600K составляет 4,9 ГГц. Процессор оценён в $289, а его KF-версия — в 264 доллара. В обоих случаях новинка на $27 дороже предшественников.

Выяснились официальные характеристики и цены процессоров Intel Alder Lake-S в преддверии анонса

Intel сравнивает игровую производительность флагманской модели Core i9-12900K с флагманским процессором AMD Ryzen 9 5950X. В 7 из 9 представленных игр новый процессор Intel оказываете быстрее конкурента.

Предзаказы на новые процессоры Intel Alder Lake-S откроются вскоре после их официального анонса.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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