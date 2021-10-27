Intel прекратит производство более 30 контроллеров и карт Ethernet из-за дефицита чипов

В стремлении оптимизировать модельный ряд сетевых контроллеров Ethernet, нарастить поставки актуальных решений и лучше противостоять дефициту компонентов, на прошлой неделе Intel инициировала прекращение выпуска десятков своих контроллеров и адаптеров Ethernet. Понятно, что эти чипы и карты не исчезнут с рынка в одночасье, однако примерно через год ассортимент Ethernet-решений Intel заметно сократится.

tomshardware.com

Intel заявляет, что ускоряет выполнение планов по окончанию сроков службы для некоторых контроллеров, чтобы консолидировать и поддерживать поставки крупносерийных продуктов. В конце прошлой недели Intel опубликовала уведомления о прекращении производства более 30 продуктов, включая популярные гигабитный контроллер Intel I211-AT и 10-гигабитный X550-AT, которые широко используются как в ЦОД, так и в настольных компьютерах и рабочих станциях. В зависимости от точной даты прекращения выпуска, клиенты Intel должны будут оформить заказы на требующиеся продукты до 22 января или 22 апреля 2022 года. При этом последние единицы этих продуктов будут поставлены в конце апреля или в конце октября 2022 года. Некоторые продукты будут поставляться и в 2023 году.

Intel имеет один из самых обширных в отрасли модельных рядов контроллеров Ethernet, предназначенных для удовлетворения самых разных потребностей. Поддерживать такое разнообразие довольно непросто, поскольку все используемые в этих продуктах микросхемы хоть порой и немного, но отличаются друг от друга. Чипы производятся на разных заводах и требуют разных драйверов. Все эти факторы усложняют логистику, особенно на фоне глобального дефицита микросхем.

Что ещё хуже для самой Intel , поддержка целого ряда старых продуктов способствует тому, что клиенты компании годами закупают проверенные контроллеры, не обращая внимание на новые и более продвинутые решения, что негативно сказывается на финансовых результатах чипмейкера. В таком случае решение о сокращении модельного ряда явно поможет как Intel , так, в конечном итоге, и её клиентам, которые вынуждены будут перейти на более современное оборудование, предлагающее более обширную функциональность и меньшее энергопотребление.



