Глава Intel убеждён, что процессоры Alder Lake помогут компании увеличить долю рынка

Руководство корпорации Intel на квартальном отчётном мероприятии не скрывало, что дебют процессоров семейства Alder Lake состоится на следующей неделе, а поставки клиентам уже осуществляются с прошлого квартала. Одновременно генеральный директор выразил уверенность, что возвращать утрачиваемые рыночные позиции Intel начнёт уже с выхода процессоров Alder Lake.

Глава Intel убеждён, что процессоры Alder Lake помогут компании увеличить долю рынка

Источник изображения: Intel

Подобные комментарии прозвучали из уст Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) в момент обсуждения стратегии IDM 2.0, которая подразумевает активные инвестиции в расширение производственных мощностей и освоение передовой литографии. Фактически, как заявил Гелсингер, Intel движется в этом направлении с опережением графика, если судить по прогрессу за один лишь третий квартал. Глава компании верит, что и окупаться все предстоящие инвестиции в строительство новых предприятий начнут раньше, чем ожидает компания.

Уже несколько лет Intel страдает от ограниченности производственных мощностей. Даже сейчас, когда она выпускает собственные процессоры в достаточных количествах, производители ПК предпочитают закупать более дорогие модели и отказываться от дешёвых, поскольку выпускать компьютеры в нужных количествах им мешает дефицит сопутствующих компонентов. Гелсингер верит, что расширение производственных мощностей даёт Intel шанс вернуть себе утраченные рыночные позиции. С другой стороны, нынешняя ситуация будет способствовать более активным продажам новых процессоров Alder Lake, как считает руководитель компании.

Даже дебют семейства Alder Lake сможет запустить процесс увеличения доли рынка компании, как убеждён глава Intel. К тому же, эти процессоры он считает потенциальными лидерами в своём ценовом сегменте. Компания стремится к лидерству во всех занимаемых сегментах рынка, включая услуги по контрактному производству чипов и графические решения. За четыре года Intel намеревается освоить пять новых техпроцессов: Intel 7, Intel 4, Intel 3, Intel 20A и Intel 18A. К 2025 году она рассчитывает обойти конкурентов в литографических технологиях, не уступая им в прибыльности бизнеса. Передовые техпроцессы помогут больше зарабатывать на каждой проданной единице продукции, и капитальные вложения ближайших двух лет достаточно быстро окупятся.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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