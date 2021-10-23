Страна сильных традиций: в столице Японии документооборот продолжается на 3,5-дюймовых дискетах

Среди бюрократии местных властей в столице Японии волнение — банки начали вводить значительную помесячную оплату за обслуживание данных на флоппи-дисках и других физических носителях. Непомерные расходы на услугу заставляют отказываться от дискет в пользу онлайн-обслуживания. Чиновники привыкли к безотказности 3,5-дюймовых дискет и с тревогой ожидают перемен, хотя они будут растянуты во времени на целых пять лет, до 2026 года.

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Япония с 70-х годов прошлого века представляется как страна с передовыми технологиями. Какое-то время так и было, но на рубеже «нулевых» годов нового века она стала уступать сначала Южной Корее, а потом и Китаю. Цифровая трансформация затронула Японию и по многим вещам она вышла вперёд. Например, компания Sony стала опорой для выпуска электронных книг на экранах E Ink, подложки для которых делала также японская компания Toppan Printing. Но на каком-то этапе экономика Японии дала сбой, и стало не до новаций. Во всяком случае, в сфере трансформации государственного сектора.

Вынудить столичных чиновников отказаться от дискет заставляет введение помесячной оплаты в районе $500 (на примере услуг одного из банков). Банк сообщил, что поддержка в работоспособном состоянии дисководов и других средств считывания данных с физических носителей, которые давным-давно сняты с производства, сопряжена с повышенными расходами. Лишних денег у бюджета никогда нет, какой бы страна ни была, и столичные чиновники в Токио вынуждены менять работу системы документооборота.

«Диски почти никогда не ломались и не теряли данные, — сказал один из чиновников, отвечающий за управление государственными фондами в округе Мегуро. — В этом районе уже давно сохраняют информацию о выплатах работникам на 3,5-дюймовых дискетах, которые физически доставляются в банк для обработки». Кроме того, запаса дискет в учреждениях оказалось в таком избытке, что их могли использовать ещё годами, хотя та же Sony прекратила выпуск дискет около десяти лет назад.

Впрочем, в ряде районов Токио чиновники продолжат использовать дискеты до 2026 года, когда будет завершена программа модернизации документооборота в столице.



