Германия, Франция и Италия остаются фаворитами при выборе площадки для новых предприятий Intel в Европе

Тема экспансии производственных мощностей Intel на территории Европы неизбежно возникла на квартальном отчётном мероприятии, но глава компании Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) лишь упоминал о важности «полупроводникового суверенитета» и обещал объявить о выборе места для нового предприятия в Европе до конца текущего года.

Германия, Франция и Италия остаются фаворитами при выборе площадки для новых предприятий Intel в Европе

Источник изображения: Financial Times

Когда он в сентябре давал интервью ирландским СМИ во время поездки на местные предприятия Intel, речь шла о сужении перечня кандидатов на размещение новых предприятий в Европе с 70 до 10 площадок. Позже он призвал вычеркнуть из этого списка Великобританию, а вчера на квартальной конференции заявил, что выделенные под нужды автопрома производственные линии в Ирландии позволят первым клиентам получить тестовые образцы своих 16-нм изделий уже в следующем квартале.

Очевидно, что Intel будет настаивать на появлении в Европе нового предприятия по контрактному выпуску чипов с использованием передовой литографии. Не все потенциальные клиенты компании в регионе разделяют целесообразность такой специализации, но политический фактор в подобных переговорах начинает перевешивать. Вот и Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что в число фаворитов сейчас попадают Германия или Франция в качестве места для строительства предприятия по производству чипов, а Италия и Польша соперничают за право разместить предприятие Intel по тестированию и упаковке чипов. Использование сложной пространственной компоновки является не менее важной частью производственной стратегии Intel, чем освоение передовой литографии.

Инвестиции в размере 4 млрд евро в расчёте на одно мероприятие в итоге могут удвоиться, а итальянские власти полны решимости «переманить» Intel своими субсидиями, на которые компания очень рассчитывает. Итальянское предприятие по упаковке чипов может обеспечить работой около 1000 местных жителей, а расположить его планируется либо в окрестностях Турина, где существует мощный автомобильный кластер концерна Stellantis, либо на Сицилии, где функционирует предприятие STMicroelectronics. Итальянцы также рассчитывают на появление в стране исследовательского центра Intel.

В планы Германии входит привлечение Intel к строительству крупного предприятия по производству полупроводниковых компонентов в районе Дрездена — здесь, кстати, работают предприятия GlobalFoundries, ранее принадлежавшие AMD. Европейские власти намереваются увеличить долю региона на рынке услуг по производству полупроводниковых компонентов до 20 % к концу десятилетия. Руководство Intel убеждено, что во второй половине десятилетия на передовую литографию будет приходиться более половины оборота всего рынка, который удвоится в объёме до $1 трлн. Сегмент услуг в сфере передовой литографии будет расти в два раза быстрее остального рынка, как считает глава Intel.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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