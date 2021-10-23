Вышли ноутбуки Vaio SX12 и SX14 на платформе Intel Tiger Lake

Бренд Vaio анонсировал новые портативные компьютеры SX12 и SX14, оборудованные дисплеем размером соответственно 12,5 и 14 дюймов по диагонали. В обоих случаях применена панель формата Full HD с разрешением 1920 x 1080 пикселей.

Вышли ноутбуки Vaio SX12 и SX14 на платформе Intel Tiger Lake

Здесь и ниже изображения Vaio

Ноутбуки построены на аппаратной платформе Intel Tiger Lake. В состав максимальной конфигурации включён процессор Core i7-1195G7 с четырьмя ядрами и возможностью одновременной обработки до восьми потоков инструкций. Номинальная тактовая частота составляет 2,9 ГГц, максимальная — 5,0 ГГц.

Вышли ноутбуки Vaio SX12 и SX14 на платформе Intel Tiger Lake

Лэптопы могут нести на борту до 32 Гбайт оперативной памяти и твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe вместимостью до 2 Тбайт.

В оснащение входит адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6, а опционально может быть установлен модуль 4G/LTE для подключения к сотовым сетям. В набор интерфейсов входят по два порта USB Type-A и USB Type-С, разъём HDMI и гнездо для сетевого кабеля.

Вышли ноутбуки Vaio SX12 и SX14 на платформе Intel Tiger Lake

В открытом состоянии крышка с экраном несколько приподнимает нижнюю половинку корпуса, что повышает удобство печати. Ноутбуки представлены в разных вариантах цветового исполнения. В качестве программной платформы изначально применяется новейшая операционная система Windows 11.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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