Дефицит полупроводников сохранится до 2023 года, считает глава Intel

Проблема дефицита полупроводниковых компонентов будет актуально ещё довольно долгое время, считает глава компании Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger). В разговоре с изданием CNBC, Гелисингер прокомментировал последние финансовые результаты компании и отметил, что не ожидает ослабления дефицита микрочипов как минимум до 2023 года.

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«Мы сейчас находимся в худшем положении. С каждым кварталом будущего года ситуация будет становиться всё лучше и лучше, но баланс между спросом и предложением [полупроводниковых компонентов] не будут восстановлен до 2023 года», — прокомментировал Гелсингер.

У главного конкурента Intel , компании AMD, чуть более оптимистичные прогнозы. В прошлом месяце её глава Лиза Су (Lisa Su) выступая на мероприятии Code Conference призвала всех смириться с дефицитом чипов до следующего года. «В следующем году ситуация станет лучше. Не моментально. Но с запуском новых фабрик всё постепенно начнёт налаживаться», — сказала Лиза Су.

Компания NVIDIA разделяет взгляд AMD на этот вопрос и считает, что ситуация с дефицитом её графических процессоров начнёт улучшаться во второй половине 2022 года.

Менее утешительный прогноз Intel связан с последним финансовым отчётом, в котором компания отметила 2-процентное снижение выручки в направлении персональных компьютеров и 5-процентное снижение доходов в сегменте ноутбуков в третьем квартале текущего года, вызванные нехваткой компонентов для поставок производителям ПК. При этом речь идёт не только о нехватке процессоров, но и других компонентов.

«Мы называем это стечением обстоятельств. У нас может быть процессор для сборки, но у другого поставщика может не быть достаточного количества ЖК-панелей, а у третьего нет нужных модулей Wi-Fi. Центры обработки данных в частности страдают от нехватки микросхем, использующихся в цепях питания, а также некоторых сетевых контроллеров», — отмечает Гелсингер.



