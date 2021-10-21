Xiaomi представила продвинутые телевизоры Redmi Smart TV X 2022 с частотой обновления 120 Гц и ценой от $469

В прошлом году компания Xiaomi анонсировала умные телевизоры Redmi X. Они привлекли внимание пользователей благодаря высококлассным характеристикам при умеренной цене. Сегодня производитель представил обновлённые телевизоры Redmi X 2022 с 55- и 65-дюймовыми экранами. Оба устройства выделяются довольно высокой стоимостью и передовыми техническими характеристиками.

gizchina.com

Redmi X 2022 выполнены в металлическом корпусе и имеют узкие рамки вокруг экрана. Разрешение дисплея в обоих случаях соответствует 4К (3840 ? 2160 пикселей). Заявленное время отклика в градациях серого составляет 6,5 мс. Экран поддерживает 10-битный цвет и может похвастаться 94-% охватом цветового пространства DCI-P3. Новые телевизоры поддерживают FreeSync Premium и Dolby Vision. Кроме того, их матрицы поддерживают частоту обновления до 120 Гц. Стоит отметить и поддержку технологии интерполяции кадров MEMC, добавляющую в видеоряд дополнительные кадры, чтобы контент выглядел более плавным. Телевизоры оснащены четырьмя динамиками мощностью 12,5 Вт, двумя воздуховодами и герметичной акустической коробкой ёмкостью 0,38 л. Заявлена поддержка Dolby Atmos.

gizchina.com

Что касается производительности, за неё отвечает 22-нм чипсет MediaTek MTK 9650, который объединяет четырёхъядерный процессор на Cortex A73 с частотой 1,5 ГГц, а также GPU Mali G52 2 EE MC1. Чип располагает встроенными средствами для работы с задачами искусственного интеллекта. Объём оперативной памяти составляет 3 Гбайт. Ёмкость накопителя достигает 32 Гбайт.

gizchina.com

Набор разъёмов включает два порта HDMI 2.0, один HDMI 2.1, обеспечивающий передачу видео в разрешении 4К с частотой 120 кадров в секунду, один AV, один ATV/DTMB, два USB-A, один S/PDIF и один RJ-45. Телевизор оборудован массивом из четырёх микрофонов.

Стоимость 55-дюймового Redmi X 2021 составляет $469. 65-дюймовая модель обойдётся в $547. Redmi уже начала принимать предзаказы на новинки, а в розничную продажу они поступят с 31 октября.



